TPHCM: Hoàn thành xét duyệt nghĩa vụ quân sự trước ngày 31-8

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành, phường, xã, đặc khu... là thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác quốc phòng, quân sự địa phương của TPHCM đạt nhiều kết quả nổi bật.

Thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng chính trị và sức khỏe của thanh niên nhập ngũ ngày càng nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp và các thành viên, cơ quan đơn vị liên quan tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm.

Ngay sau hội nghị, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố cần nhanh chóng ổn định tổ chức, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo Hội đồng đi vào hoạt động một cách nền nếp, hiệu quả.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản pháp luật liên quan mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ để mỗi người dân, mỗi gia đình và bản thân thanh niên nhận thức đúng đắn, đầy đủ về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển quân và đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng từ khâu đăng ký, quản lý nguồn sơ tuyển, khám sức khỏe đến khâu xét duyệt và phát lệnh kêu gọi nhập ngũ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và trốn tránh trách nhiệm nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

Các thành viên hội đồng theo chức năng, nhiệm vụ cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng hiệu quả.

Cơ quan quân sự làm tốt vai trò là cơ quan thường trực; chủ trì, phối hợp công an, y tế, giáo dục, tư pháp và các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân.

Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo Phan Trọng Hiền phát biểu tham luận. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được lưu ý, cần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện thuận lợi về việc làm, học nghề cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương; kịp thời động viên và thăm hỏi các gia đình có con em đang tại ngũ, để các chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 sẽ triển khai theo các mốc thời gian cụ thể. Trước ngày 31-8-2025: Hoàn thành xét duyệt nghĩa vụ quân sự (hiện đã có 154/168 phường, xã, đặc khu hoàn tất). Trước ngày 10-10-2025: Sơ tuyển sức khỏe cấp xã. Từ ngày 1-11 đến 10-12-2025: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, công khai kết quả trong 20 ngày và tổ chức bình cử cấp xã ngay khi có kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Trước ngày 27-12-2025: Cấp xã lập, bàn giao hồ sơ công dân đủ điều kiện nhập ngũ. Trước ngày 7-2-2026: Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã trao quyết định gọi công dân nhập ngũ và báo cáo về Bộ Tư lệnh TPHCM. Lễ giao nhận quân dự kiến diễn ra đầu tháng 3-2026. Đối tượng tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ như các năm trước. Tiêu chuẩn, chất lượng sức khỏe theo các thông tư của Bộ Quốc phòng; không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1.5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số BMI nhỏ hơn 18.0 hoặc lớn hơn 29.9. Tiêu chuẩn, chất lượng học vấn: thực hiện theo các thông tư của Bộ Quốc phòng.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Điền nhấn mạnh, công tác tuyển quân năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, diễn ra trong bối cảnh sau sáp nhập địa giới hành chính.

Do đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nêu gương điển hình sau xuất ngũ, đảm bảo quy trình tuyển quân dân chủ, công khai, công bằng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng thời, chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, vận động doanh nghiệp hỗ trợ việc làm cho quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

THU HOÀI