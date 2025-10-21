Xã hội

TPHCM nâng mức sàn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương nâng mức sàn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn lên 100-150 triệu đồng/căn.

Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, TPHCM
Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, TPHCM

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có thông báo kết luận về đề xuất nâng mức sàn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương nâng mức hỗ trợ lên 100 triệu đồng/căn; đối với khu vực có nền đất yếu, mức hỗ trợ là 120 triệu đồng/căn; riêng tại đặc khu Côn Đảo, mức hỗ trợ được nâng lên 150 triệu đồng/căn.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy MTTQ Việt Nam TPHCM lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM triển khai thực hiện đúng mục đích, đối tượng và đảm bảo thủ tục theo quy chế hoạt động của Ban Vận động, Hội đồng Quản lý các quỹ do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM quản lý.

VĂN MINH

