TPHCM: Nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhà ở thương mại thí điểm từ ngày 1 đến 30-10

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM vừa thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội về thí điểm triển khai dự án thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Theo đó, các doanh nghiệp đăng ký thực hiện dự án cần nộp hồ sơ gồm: tờ đăng ký theo mẫu số 2 (Phụ lục ban hành kèm Nghị định 75/2025); bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trích lục bản đồ hoặc sơ đồ vị trí khu đất đề xuất; cùng các giấy tờ liên quan (nếu có). Thời gian nộp từ ngày 1-10 đến hết ngày 30-10.

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (Sở NN-MT, số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, TPHCM), gửi qua bưu chính công ích, hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công TPHCM và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố.

Trước đó, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, HĐND TPHCM đã thông qua danh mục 54/74 khu đất dự kiến triển khai dự án thí điểm trong năm 2025 (đợt 1). Theo Nghị quyết 171, doanh nghiệp bất động sản được thí điểm nhận chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng nhiều loại đất (nông nghiệp, phi nông nghiệp không phải đất ở, đất ở và đất khác) để thực hiện dự án, nếu khu đất phù hợp quy hoạch và chương trình phát triển nhà ở của địa phương.

