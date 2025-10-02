Kinh tế

Địa ốc

TPHCM: Nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhà ở thương mại thí điểm từ ngày 1 đến 30-10

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM vừa thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội về thí điểm triển khai dự án thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Khu đô thị tại Phường Phú Định, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Khu đô thị tại Phường Phú Định, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đó, các doanh nghiệp đăng ký thực hiện dự án cần nộp hồ sơ gồm: tờ đăng ký theo mẫu số 2 (Phụ lục ban hành kèm Nghị định 75/2025); bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trích lục bản đồ hoặc sơ đồ vị trí khu đất đề xuất; cùng các giấy tờ liên quan (nếu có). Thời gian nộp từ ngày 1-10 đến hết ngày 30-10.

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (Sở NN-MT, số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, TPHCM), gửi qua bưu chính công ích, hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công TPHCM và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố.

Trước đó, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, HĐND TPHCM đã thông qua danh mục 54/74 khu đất dự kiến triển khai dự án thí điểm trong năm 2025 (đợt 1). Theo Nghị quyết 171, doanh nghiệp bất động sản được thí điểm nhận chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng nhiều loại đất (nông nghiệp, phi nông nghiệp không phải đất ở, đất ở và đất khác) để thực hiện dự án, nếu khu đất phù hợp quy hoạch và chương trình phát triển nhà ở của địa phương.

Tin liên quan
THANH HIỀN

Từ khóa

Nghị quyết 171 Sở NN-MT thí điểm đất nông nghiệp dự án nhà ở

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn