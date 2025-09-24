Xã hội

TPHCM trình 74 khu đất thí điểm dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 của Quốc hội

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng vừa ký Tờ trình 6260/TTr-SNNMT-QLĐ gửi UBND TPHCM về việc thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TPHCM theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Cụ thể, danh mục 74 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15 về việc thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình phát triển dự án trên địa bàn TPHCM, có tổng diện tích khoảng 1.079,62ha, trong đó diện tích đất ở 531,27ha, bao gồm đất ở hiện hữu khoảng 8,21ha, và đất dự kiến chuyển mục đích thành đất ở khoảng 523,07ha; diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích khoảng 42,3ha, không có chuyển mục đích đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất.

Đối với khu đất còn lại mà các tổ chức đã đăng ký thực hiện dự án, Sở NN-MT sẽ chủ trì tổ chức xem xét đánh giá đợt tiếp theo (đợt 2) trong tháng 10- 2025.

Được biết, các khu đất được xem xét thực hiện thí điểm căn cứ vào các tiêu chí, như phạm vi khu đất, thửa đất thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; Phạm vi khu đất, thửa đất thực hiện dự án phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt; Được thực hiện tại khu vực đô thị hoặc khu vực được quy hoạch phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, tổng diện tích các khu đất, thửa đất ở trong các dự án thí điểm (bao gồm đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở) không vượt quá 30% của phần diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch (so với hiện trạng sử dụng đất ở) theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 đã được phê duyệt…

