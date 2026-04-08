Nguyên nhân của đợt nắng nóng gay gắt là áp thấp nóng

Cơ quan khí tượng đã nâng mức độ cảnh báo rủi ro thiên tai do nắng nóng tại Bắc Trung bộ lên mức độ 2. Chuyên gia khí tượng - thủy văn lý giải nguyên nhân của đợt nắng nóng gay gắt hiện nay là áp thấp nóng.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nguyên nhân của đợt nắng nóng diện rộng hiện nay là do hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp hiệu ứng gió phơn (gió Tây khô nóng) hoạt động mạnh từ ngày 3-4 tại khu vực Trung bộ.

Đến ngày 8-4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai ghi nhận nhiệt độ phổ biến 36-39 độ C, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Nghệ An đến Quảng Trị từ ngày 6-4 đến nay có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 39-40 độ C, có nơi trên 41 độ C như Tây Hiếu (Nghệ An) 41,9 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 41,3 độ C.

Khu vực Tây Bắc bộ cũng xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C như Mường Tè (Lai Châu) 39,9 độ C, Phù Yên (Sơn La) và Mai Châu (Phú Thọ) 40,2 độ C. Tại Tây Nguyên và Nam bộ, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ ngày 9 đến 13-4, khu vực Tây Bắc bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực Đông Bắc bộ ngày 9-4 xảy ra nắng nóng cục bộ, từ ngày 10 đến 13-4 nắng nóng mở rộng trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tại Trung bộ, từ ngày 9 đến 14-4, khu vực Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-39 độ C. Riêng khu vực Nghệ An đến TP Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ phổ biến 39-40 độ C, có nơi trên 41 độ C.

Cơ quan khí tượng - thủy văn cũng nhận định khu vực Tây Nguyên và Nam bộ từ ngày 9 đến 14-4 tiếp tục nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C.

Chiều 8-4, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, rủi ro thiên tai ở khu vực từ Nghệ An đến TP Huế đã được nâng lên mức độ 2 do nắng nóng gay gắt kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân và các hoạt động sản xuất, sinh hoạt.

PHÚC VĂN