TPHCM phát hiện 280 con heo có sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Ngày 30-7, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM có báo cáo nhanh gửi Sở NN-MT TPHCM về việc phát hiện 3 lô heo có mẫu nước tiểu dương tính với chất cấm thuộc nhóm Beta-Agonist.

Video: Lực lượng chức năng kiểm tra xe tải chở heo. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Theo báo cáo, ngày 26-7, đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất các phương tiện vận chuyển động vật tại các tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào TPHCM và phát hiện 3 trường hợp vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe tải chở heo. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Trường hợp thứ nhất, lúc 18 giờ 30, tại quốc lộ 1A, phường Trung Mỹ Tây, đoàn kiểm tra phát hiện ô tô tải BKS 60K-548.15 vận chuyển 80 con heo thịt. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 4/4 mẫu nước tiểu dương tính với Salbutamol.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất phương tiện vận chuyển động vật tại cửa ngõ TPHCM. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Trường hợp thứ hai, lúc 19 giờ 30, đoàn kiểm tra ô tô tải BKS 64H-051.17 vận chuyển 115 con heo thịt, trong đó 1 con đã chết, 1 con có biểu hiện lừ đừ, mệt mỏi. Kết quả có 3/4 mẫu nước tiểu dương tính với Salbutamol.

Lực lượng chức năng kiểm tra các lô heo thịt. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Trường hợp thứ ba, lúc 21 giờ, đoàn kiểm tra ô tô tải BKS 60K-955.48 vận chuyển 85 con heo thịt. Lô heo chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường về sức khỏe, nhưng 2/2 mẫu nước tiểu dương tính với Salbutamol.

Đoàn kiểm tra lấy mẫu nước tiểu heo để kiểm tra nhanh chất cấm. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM đã thông báo kết quả xét nghiệm cho đại diện các chủ lô heo. Các chủ hàng tự nguyện tiêu hủy toàn bộ số heo vi phạm và chịu chi phí theo quy định.

Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ, giám sát tiêu hủy 280 con heo thịt, tổng trọng lượng 35.350kg.

ĐỨC TRUNG