TPHCM sẽ kiểm tra đột xuất cơ sở cung cấp thực phẩm cho người bán hàng rong

Năm 2026, UBND các xã, phường, đặc khu tại TPHCM sẽ thực hiện thống kê định kỳ các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM sẽ giám sát việc rà soát danh sách này và kiểm tra đột xuất các cơ sở sơ chế, cung cấp thực phẩm cho hệ thống bán hàng rong.

Ngày 24-6, Sở ATTP TPHCM cho biết vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATTP trong kinh doanh thức ăn đường phố năm 2026.

Một điểm bán thức ăn đường phố tại TPHCM. Ảnh: Minh Khuê

Các hoạt động nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người kinh doanh và ý thức chọn thực phẩm an toàn của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, xây dựng và nhân rộng các mô hình kiểm soát ATTP đặc sắc, ẩm thực vùng miền, bảo vệ sức khỏe nhân dân và mỹ quan đô thị. Đồng thời, khắc phục các tồn tại cũ và giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Theo kế hoạch, UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn toàn TPHCM sẽ tiến hành thống kê định kỳ thông tin các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố (số lượng cơ sở, số người, địa điểm và điều kiện ATTP).

Cùng với đó, tuyên truyền về cách lựa chọn và chế biến thực phẩm an toàn; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, xử lý nghiêm vi phạm. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng cho các phương án khắc phục sự cố, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cố về ATTP.

Các phòng thuộc Sở ATTP được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng kế hoạch, tổng hợp báo cáo định kỳ, chủ trì điều tra ngộ độc, hoàn thiện tài liệu truyền thông ngắn gọn cho đối tượng thức ăn đường phố.

Một xe thức ăn nhà làm bày bán trước cổng trường học ở TPHCM (ẢNH: KIM HUYỀN)

Trong thời gian triển khai, Sở ATTP sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên trách tại 168 phường, xã, đặc khu; giám sát việc rà soát danh sách của địa phương, triển khai các đợt kiểm tra đột xuất các cơ sở sơ chế cung cấp cho hệ thống bán hàng rong.

Sở ATTP sẽ xây dựng quy chế phối hợp với Sở Y tế TPHCM, trực tiếp điều tra dịch tễ, đình chỉ tạm thời địa điểm kinh doanh và lấy mẫu kiểm nghiệm khi có sự cố.

Sở ATTP cũng sẽ vận hành chuyên mục "An toàn thức ăn đường phố" trên website của Sở; công khai các hộ kinh doanh vi phạm nghiêm trọng.

Trước đó, trả lời báo chí, lãnh đạo Sở ATTP TPHCM cho biết, toàn thành phố hiện có khoảng 14.300 cơ sở thức ăn đường phố với đặc thù kinh doanh nhỏ lẻ, thường xuyên di chuyển, không thuộc diện phải cấp giấy đủ điều kiện ATTP. Mặc dù vậy, người kinh doanh thức ăn đường phố phải tuân thủ nghiêm các nguyên tắc vệ sinh, bao gồm: không dùng tay trần bốc thức ăn; phải sử dụng găng tay, khẩu trang; thực phẩm cần bảo quản trong tủ kính và chế biến trong ngày...

GIAO LINH