Truy xuất, làm rõ vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà ở Khánh Hòa

Sáng 6-7, Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc trên địa bàn tỉnh này làm nhiều người phải nhập viện.

Theo đó, Cục ATTP đề nghị Sở Y tế Khánh Hòa chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn có bệnh nhân liên quan vụ việc đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các nạn nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng; khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm quy định về ATTP (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cục ATTP đề nghị Sở Y tế Khánh Hòa làm rõ vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà. Ảnh: HƯƠNG MINH

Cục cũng đề nghị Sở Y tế Khánh Hòa tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện ATTP, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm; đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực và lưu mẫu thực phẩm; tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.

Tuần qua, trên địa bàn phường Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) đã xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến một quán cơm gà trên địa bàn. Sau khi ăn, khoảng 50 người xuất hiện các triệu chứng như: đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và lần lượt được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh để điều trị.

MINH KHANG