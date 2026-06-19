Đồng Tháp: Số người nhập viện sau khi ăn bánh mì tăng lên 232

Liên quan đến vụ việc nhiều người bị nôn, khó thở sau khi ăn bánh mì của cơ sở sản xuất kinh doanh bánh mì H.N. (tỉnh Đồng Tháp), ngày 19-6, UBND phường Đạo Thạnh (Đồng Tháp) cho biết, đến nay số trường hợp phải nhập viện điều trị nghi ngộ độc do ăn bánh mì đã tăng lên 232 trường hợp.

Cơ sở bánh mì đã đóng cửa

Theo đó, 23 trường hợp điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho, 90 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 120, 112 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang, 2 trường hợp điều trị tại Khu điều trị theo yêu cầu, 5 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Hiện, sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định. Các cơ sở y tế đang điều trị tích cực và theo dõi sát diễn biến sức khỏe của từng bệnh nhân.

Trước đó, sau khi ăn bánh mì thịt tại cơ sở bánh mì H.N., phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp), các bệnh nhân trên bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, mệt mỏi, tê tay, đau đầu, phải nhập viện cấp cứu.

Hiện cơ sở sản xuất kinh doanh bánh mì trên đã đóng cửa, tạm ngưng hoạt động. Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm.

NGỌC PHÚC