Y tế - Sức khỏe

An toàn thực phẩm

Đà Nẵng: Hơn 40 người bị ngộ độc do ăn bánh mì ở khu vực Điện Bàn

SGGPO

Ngày 16-6, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam (đóng tại phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) thông tin, đơn vị đang điều trị cho hơn 40 ca bị ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, từ ngày 13 đến ngày 15-6, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam tiếp nhận và điều trị 21 trường hợp bệnh nhân với triệu chứng đau bụng, đại tiện lỏng, sốt, nôn mửa. Tiếp đó, từ chiều tối 15 đến sáng 16-6, bệnh viện tiếp nhận thêm 22 ca ngộ độc, nâng tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nghi do ngộ độc đến trưa 16-6 lên đến 43 ca.

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Bác sĩ thăm khám cho một trường hợp bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại phường Điện Bàn

“Trong số 43 ca nhập viện hiện có 22 ca đang điều trị tại Khoa Nhi, số còn lại được điều trị tại các Khoa Truyền nhiễm, Nội Tiêu hóa, Cấp cứu, với các triệu chứng đau bụng, sốt cao, nôn mửa và đi cầu lỏng. Bệnh viện đang cho xét nghiệm phân của bệnh nhân để tìm ra vi khuẩn gây ngộ độc”, bác sĩ Nguyễn Hữu Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam thông tin thêm.

Qua khai thác dịch tễ, các bệnh nhân đều có ăn bánh mì thịt chả tại quán bánh mì gần chợ Tổng ở phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng). Thời gian ăn bánh mì khoảng 6 giờ 30 ngày 13-6. Thời gian ca đầu tiên nhập viện khởi phát triệu chứng khoảng 20 giờ cùng ngày. Lực lượng chức năng phường Điện Bàn đã phối phối hợp với Trung tâm y tế khu vực Điện Bàn đã tiến hành lấy mẫu bánh mì để đưa đi xét nghiệm.

Hiện các bệnh nhân tạm ổn, đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

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NGUYỄN CƯỜNG

Từ khóa

Điện Bàn Khoa Nhi ngộ độc thực phẩm bệnh viện đa khoa khu vực Đà Nẵng

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