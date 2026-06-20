Vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Đồng Tháp: 25/36 mẫu bệnh phẩm dương tính với salmonella sp

Liên quan vụ hàng trăm người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của cơ sở sản xuất kinh doanh bánh mì H.N., ngày 20-6, UBND phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, Viện Pasteur TPHCM vừa có kết luận: 25/36 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cho kết quả dương tính với salmonella sp.

Cơ sở bánh mì đã đóng cửa

Theo UBND phường Đạo Thạnh, tính đến chiều tối 19-6, địa phương ghi nhận 290 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, do ăn bánh mì thịt tại cơ sở nói trên.

Hiện có 28 trường hợp đã xuất viện. Các trường hợp còn lại sức khỏe cơ bản ổn định, đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, TPHCM.

Trước đó, sau khi ăn bánh mì thịt tại cơ sở bánh mì H.N., các bệnh nhân trên bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, mệt mỏi, tê tay, đau đầu, phải nhập viện cấp cứu.

Cơ sở sản xuất kinh doanh bánh mì H.N. đã đóng cửa sau vụ việc. UBND phường Đạo Thạnh cho biết, đang phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành các bước xử lý sau khi có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm.

NGỌC PHÚC