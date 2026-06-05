Y tế - Sức khỏe

An toàn thực phẩm

Khẩn trương rà soát 2 loại thực phẩm chức năng có mảnh kính trong chai đựng

SGGPO

Ngày 5-6, ngay  khi nhận được thông tin về 2 sản phẩm thực phẩm chức năng của thương hiệu Nature's Own có nguy cơ chứa mảnh kính trong chai đựng, Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với 2 sản phẩm này.

Khẩn trương rà soát 2 loại thực phẩm chức năng có mảnh kính trong chai đựng

Theo đó, Cục ATTP cho biết, ngày 4-6, Cơ quan Quản lý dược phẩm Australia (TGA) đã phát đi cảnh báo thu hồi khẩn cấp đối với 2 sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc thương hiệu Nature's Own sau khi phát hiện nguy cơ tồn tại mảnh kính bên trong lọ đựng, gồm: Nature's Own Glucosamine Sulfate with Chondroitin loại 320 viên, số lô 1662937, hạn sử dụng tháng 4-2028; Nature's Own Magnesium Glycinate 1150mg loại 300 viên, số lô 1665576, hạn sử dụng tháng 4-2028. Các sản phẩm này do Sanofi Consumer Healthcare (thuộc tập đoàn Sanofi) phân phối và đã được bán rộng rãi tại thị trường Australia từ ngày 7-5-2026.

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Cục ATTP yêu cầu rà soát 2 loại thực phẩm chức năng có chứa mảnh kính. Ảnh: TGA

Sau khi tiếp nhận thông tin cảnh báo từ phía Australia, Cục ATTP đã tra cứu dữ liệu cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Kết quả cho thấy cơ quan này chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đối với 2 sản phẩm nêu trên.

Tuy nhiên để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục ATTP đề nghị các Sở y tế, Sở ATTP và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trong cả nước khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố đối với 2 sản phẩm trên. Đồng thời, đề nghị các đơn vị chức năng làm việc với doanh nghiệp công bố sản phẩm (nếu có), yêu cầu thông báo đến các đơn vị phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm, đồng thời triển khai thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

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NGUYỄN QUỐC

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Nature's Own Magnesium Glycinate 1150 Nature's Own Sanofi Consumer Healthcare Cục ATTP TGA Tập đoàn Sanofi Sở ATTP Mảnh kính Thực phẩm chức năng Tra cứu

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