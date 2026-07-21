100% hiệu trưởng tham gia tập huấn phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong trường học

Ngày 21-7, tại Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn), Sở GD-ĐT phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TPHCM tổ chức các lớp tập huấn về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong trường học.

Nhân viên phục vụ bán trú phân chia suất ăn tại Trường THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn). Ảnh minh họa.

Theo ông Nguyễn Kim Luyện, Phó Trưởng Phòng Học sinh, sinh viên (Sở GD-ĐT TPHCM), tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong trường học là hoạt động thường niên của ngành giáo dục và đào tạo.

Điểm mới của năm nay là Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu tất cả hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố phải tham dự.

"Những năm học trước, thành phần tham gia tập huấn là phó hiệu trưởng, nhân viên phụ trách bán trú trong trường học tham gia tập huấn. Năm học tới đây, để tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, cũng là người chịu trách nhiệm cao nhất đối với công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, Sở GD-ĐT yêu cầu 100% hiệu trưởng tham gia tập huấn", ông Nguyễn Kim Luyện cho hay.

Chuyên viên Phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Sở An toàn thực phẩm TPHCM trao đổi về các mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm tại trường học

Thông qua các lớp tập huấn, lãnh đạo các đơn vị trường học được phổ biến, cập nhật kiến thức về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, công tác truyền thông về an toàn thực phẩm trong trường học, các mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm, những hành vi vi phạm hành chính trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường học...

Sau khi kết thúc các buổi tập huấn, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị tất cả hiệu trưởng các đơn vị trường học tổ chức tập huấn lại cho toàn bộ đội ngũ nhân sự liên quan công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại trường học.

Cùng với đó, trường học cần tăng cường hoạt động tự kiểm tra; thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn, cha mẹ học sinh để kịp thời xử lý dấu hiệu bất thường liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.

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