Phát hiện cơ sở sản xuất hàng trăm ngàn gói súp bột giả mạo Acecook

Ngày 17-6, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội và Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, Đội QLTT số 24 vừa phối hợp với Công an xã An Khánh phát hiện, xử lý một đường dây sản xuất và buôn bán súp bột giả mạo nhãn hiệu Acecook trên địa bàn xã An Khánh (TP Hà Nội).

Cơ quan chức năng kiểm đếm 125 thùng hàng chứa hàng chục ngàn gói súp bột giả mạo. Ảnh: DMS

Trước đó, từ thông tin phản ánh về dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu trên các nền tảng thương mại điện tử, Chi cục QLTT TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội QLTT số 24 xác minh, theo dõi hoạt động kinh doanh trên không gian mạng và địa bàn.

Qua kiểm tra một hộ kinh doanh do ông N.T.C. làm chủ tại xã An Khánh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm "Súp bột/Soup Power" mang nhãn "Acecook". Chủ hộ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Mở rộng điều tra, Đội QLTT số 24 kiểm tra cơ sở sản xuất tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh do bà T.T.Y. làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang trực tiếp sản xuất sản phẩm "Súp bột/Soup Power" mang logo và dấu hiệu nhận diện của Acecook.

Đoàn kiểm tra đã kiểm đếm được 125 thùng thành phẩm, tương đương khoảng 250.000 gói súp bột, cùng 300 gói sản phẩm đã hoàn thiện và sẵn sàng đưa ra thị trường. Cơ sở này cũng có nhiều nguyên liệu, phụ gia, bao bì in sẵn nhãn hiệu "Acecook", máy trộn nguyên liệu và hệ thống đóng gói tự động.

Làm việc với lực lượng chức năng, đại diện Công ty cổ phần Acecook Việt Nam cho biết các sản phẩm nêu trên là hàng giả mạo nhãn hiệu Acecook đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Theo Chi cục QLTT TP Hà Nội, vụ việc có dấu hiệu của hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Đội QLTT số 24 đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển vụ việc cùng tang vật cho Công an xã An Khánh tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

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