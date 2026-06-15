Lâm Đồng: Một người tử vong do ngộ độc nấm rừng

Ngày 15-6, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thông tin, bệnh nhân Y.D., sinh năm 1992, trú tại xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng, đã tử vong sau hơn 1 ngày điều trị do ngộ độc nấm.

Theo thông tin ban đầu, chiều 13-6, anh Y.D. được người thân đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng đau bụng, khó thở, vàng da, sau đó suy hô hấp. Các bác sĩ đã cho bệnh nhân thở oxy, lọc máu. Tuy nhiên, sau một ngày hôn mê sâu, đến sáng 15-6, anh Y.D. tử vong.

Nấm mọc tự nhiên trong rừng tại Lâm Đồng

Trước đó, bệnh nhân hái nấm trong rừng về chế biến thức ăn cho gia đình. Sau bữa ăn, anh Y.D. cùng vợ và con nhỏ xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

Những ngày qua, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo, đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu trên địa bàn chủ động phương án phòng, chống ngộ độc nấm cho người dân; khuyến cáo người dân không thu hái, chế biến, sử dụng nấm hoang dại, nấm lạ hoặc nấm nghi ngờ gây độc.

Ngành y tế Lâm Đồng khuyến cáo nguy cơ ngộ độc do ăn phải nấm trong rừng

Sở Y tế Lâm Đồng cũng đề nghị các địa phương hướng dẫn người dân cách nhận biết triệu chứng, biện pháp phòng ngừa ngộ độc một số loại nấm độc; đồng thời khuyến cáo người dân đến cơ sở y tế cấp cứu khi xuất hiện các triệu chứng sau khi ăn nấm như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt…

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