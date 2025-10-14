TPHCM triển khai cắt giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường về công tác cấp giấy phép xây dựng (GPXD) trên địa bàn thành phố.

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại phường Gò Vấp, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Theo đó, sau khi lắng nghe báo cáo của các sở, ngành về tình hình cấp GPXD, miễn GPXD trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã giao Sở Xây dựng TPHCM chủ trì, phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu Côn Đảo triển khai các nội dung về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu đề xuất trình UBND TPHCM ban hành quyết định phân cấp, ủy quyền cấp GPXD và quy mô, thời hạn tồn tại của công trình được cấp GPXD có thời hạn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp GPXD, miễn GPXD nhà ở riêng lẻ. Đồng thời, hỗ trợ, hướng dẫn UBND phường, xã, đặc khu không tiếp nhận hồ sơ giấy, chỉ tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp GPXD trên môi trường điện tử, kết nối liên thông hệ thống mạng với Sở Xây dựng nhằm phục vụ quá trình kiểm tra, giám sát công tác cấp GPXD.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng có nhiệm vụ ban hành cẩm nang hướng dẫn về thành phần hồ sơ, quy trình tiếp nhận giải quyết cấp GPXD nhà ở riêng lẻ, để UBND phường, xã, đặc khu triển khai thực hiện thống nhất trên toàn thành phố.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao rà soát, báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM về lập điều chỉnh, thay thế Quyết định số 56/2021 của UBND TPHCM về ban hành quy chế quản lý kiến trúc TPHCM.

