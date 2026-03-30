TPHCM sẽ xây dựng hệ số K cho gần 9.800 tuyến đường

Ngày 30-3, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định phê duyệt Dự án xây dựng Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) trên địa bàn TPHCM áp dụng từ ngày 1-7-2026.

Khu dân cư xã Hiệp Phước, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo quyết định, việc xây dựng hệ số K phải được thực hiện một cách khoa học, công bằng, phù hợp với thị trường bất động sản và quy định hiện hành.

Hệ số K được kỳ vọng sẽ đảm bảo tính minh bạch, công khai và phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về đất đai; tạo hành lang pháp lý rõ ràng để áp dụng trong các trường hợp theo quy định của Luật Đất đai 2024 và Nghị quyết 254/2025/QH15.

Nhiệm vụ trọng tâm của dự án là điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng hệ số K theo khu vực, vị trí. Sau đó, đơn vị thực hiện sẽ tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại cấp xã, phường, đặc khu; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện hệ số K hiện hành đối với việc xây dựng hệ số K mới phù hợp với thực tiễn.

Trong quá trình khảo sát, tổ chức thực hiện bổ sung thêm các tuyến, đoạn đường mới phát sinh nhằm đảm bảo sản phẩm sau khi hoàn chỉnh cập nhật đầy đủ giá các tuyến đường, đoạn đường hiện hữu. Mỗi tuyến sẽ được lập 3 phiếu khảo sát giá đất do các tổ chức định giá thực hiện. Dự kiến, TPHCM sẽ có khoảng 29.000 phiếu điều tra trên 9.746 tuyến đường, đoạn đường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN-MT) được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị sở ngành liên quan thực hiện dự án xây dựng hệ số K. Theo đó, Sở NN-MT có trách nhiệm duyệt lựa chọn tổ chức thực hiện định giá đất để xây dựng hệ số K theo phương thức chỉ định thầu và đảm bảo dự án được triển khai đạt chất lượng và đúng tiến độ.

Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở NN-MT cùng các cơ quan liên quan tham mưu phân bổ kinh phí và đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định hệ số K theo quy định.

Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 12,6 tỷ đồng, được trích từ ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 3-2026 đến tháng 6-2026.

Bảng giá đất lần đầu tại TPHCM được HĐND TPHCM thông qua và đã áp dụng từ ngày 1-1-2026. Theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024, có 12 trường hợp áp dụng bảng giá đất.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai thì chỉ có 5 trường hợp áp dụng bảng giá đất, 7 trường hợp được xác định bằng bảng giá đất nhân hệ số K.

THANH HIỀN