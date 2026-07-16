TPHCM siết an toàn các hồ chứa nước trước mùa mưa bão

Ngày 16-7, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cùng lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra thực địa công tác quản lý, vận hành hồ chứa nước, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại các xã Bình Giã, Hồ Tràm, Xuyên Mộc và Bình Châu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh kiểm tra thực địa hồ chứa Gia Hoét I (xã Bình Giã). Ảnh: THÀNH HUY

Đoàn công tác đã khảo sát hồ chứa Tầm Bó, Gia Hoét I (xã Bình Giã); Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu; khu vực rừng cuối tuyến cao tốc Long Thành - Hồ Tràm (xã Xuyên Mộc); rừng ven biển và khu neo đậu tránh trú bão Bình Châu.

Hồ chứa nước Gia Hoét I (xã Bình Giã). Ảnh: THÀNH HUY

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá công tác quản lý, vận hành các công trình thủy lợi bảo đảm an toàn hồ đập; đồng thời kiểm tra công tác bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và khả năng ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão.

Đoàn kiểm tra thực địa tại khu vực từng xảy ra sự cố hồ chứa Gia Hoét I (xã Bình Giã). Ảnh: THÀNH HUY

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không đánh đổi an toàn hồ đập lấy mục tiêu kinh tế. Thành phố sẽ rà soát toàn bộ 36 hồ chứa trên địa bàn, khẩn trương cắm mốc hành lang bảo vệ theo quy định; khảo sát mức độ bồi lắng để xây dựng phương án nạo vét, khôi phục dung tích chứa và khả năng cắt lũ.

Rừng ven biển. Ảnh: THÀNH HUY

Đối với công tác nạo vét, thành phố khuyến khích huy động nguồn lực xã hội hóa nhưng phải bảo đảm quản lý chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, chủ đầu tư phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn công trình, nếu để xảy ra sự cố do chủ quan, lơ là sẽ bị xem xét trách nhiệm theo quy định.

Về công tác quản lý rừng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu chuyển mạnh sang phương thức quản lý số, xây dựng cơ sở dữ liệu số về rừng, ứng dụng hệ thống GIS, trí tuệ nhân tạo (AI), ảnh vệ tinh và thiết bị bay không người lái (flycam) để giám sát diễn biến tài nguyên rừng, kịp thời phát hiện các hành vi xâm hại.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh trao đổi với Ban Quản lý cảng cá Bình Châu. Ảnh: THÀNH HUY

Đồng chí Bùi Minh Thạnh cũng yêu cầu thống kê, định vị toàn bộ các hộ dân đang sinh sống trong khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp; đồng thời nghiên cứu cơ chế hỗ trợ lực lượng bảo vệ rừng và các hộ nhận khoán nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh trao đổi với các sở, ngành, địa phương về công tác bảo vệ rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Ảnh: THÀNH HUY

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Minh Thạnh yêu cầu các nhiệm vụ về quản lý rừng, an toàn hồ chứa và phòng chống thiên tai phải được đưa vào hệ thống đánh giá kết quả thực hiện (KPI) hằng tháng, hằng quý của từng đơn vị; kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra mất an toàn do chủ quan.

Một góc Rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Ảnh: THÀNH HUY

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng TPHCM, hiện có 306,5ha đất chồng lấn với đất của người dân và 760 hộ dân đang sinh sống, canh tác trong vùng lõi rừng đặc dụng. Ban kiến nghị thành phố có chủ trương di dời các hộ dân để bảo đảm mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học. Đối với công trình thủy lợi, hai hồ chứa Tầm Bó và Gia Hoét I hiện vận hành ổn định, cung cấp nước tưới cho hơn 1.150ha lúa và hoa màu. Đơn vị ghi nhận 36 trường hợp lấn chiếm hành lang bảo vệ hồ chứa bằng việc xây dựng nhà ở, tường rào, trồng cây. Đơn vị quản lý đang phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.

Đại diện lãnh đạo xã Hồ Tràm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THÀNH HUY

Tại buổi làm việc, các xã Bình Châu, Xuyên Mộc và Hồ Tràm kiến nghị thành phố sớm tháo gỡ vướng mắc về quản lý đất đai, hoàn thiện mốc giới các hồ chứa, giải quyết tình trạng chồng lấn đất giữa người dân và Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng TPHCM; đồng thời đẩy nhanh việc nạo vét hồ chứa, khơi thông tuyến mương thoát nước Hồ Tràm, xử lý bồi lấp cửa biển Bình Châu nhằm phục vụ sản xuất, phòng chống thiên tai, khai thác thủy sản và phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu chỉ đạo tại biểu làm việc. Ảnh: THÀNH HUY

Dự kiến, trong 6 tháng cuối năm 2026, Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng TPHCM triển khai 3 dự án đầu tư công xây dựng đường tuần tra, hàng rào bảo vệ rừng, đồng thời hoàn thiện đề án phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn tài nguyên rừng và khai thác hiệu quả hệ thống hồ chứa.

THÀNH HUY - ĐỨC TRUNG