Xã hội

Động đất 3,0 độ Richter tại Quảng Ngãi

SGGPO

Khoảng 8 giờ 25 phút ngày 16-7, tại xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra trận động đất có độ lớn 3,0 độ Richter.

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Vị trí chấn tâm trận động đất tại xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: igp-vast.vn

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,773 độ vĩ Bắc – 108,301 độ kinh Đông, thuộc xã Kon Plông.

Trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trước đó, ngày 14-7, liên tiếp hai trận động đất có độ lớn lần lượt 3,8 và 3,4 độ Richter xảy ra tại các xã Măng Đen, Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi).

Khu vực xảy ra trận động đất sáng 16-7 thuộc xã Kon Plông, địa bàn nằm giáp ranh với hai xã trên. vị trí chấn tâm của các trận động đất này ở khá gần nhau.

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NGUYỄN TRANG

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