Chú trọng minh bạch trong sử dụng tài nguyên và bảo vệ quyền tài sản

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật (gồm: Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử, Luật Tần số vô tuyến điện) tập trung vào việc phân cấp, phân quyền và cắt giảm thủ tục hành chính mà không thay đổi phạm vi điều chỉnh của 4 luật hiện hành.

Sáng 16-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 4, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật (gồm: Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử, Luật Tần số vô tuyến điện).

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân nêu rõ, dự thảo tập trung vào việc phân cấp, phân quyền và cắt giảm thủ tục hành chính mà không thay đổi phạm vi điều chỉnh của 4 luật hiện hành.

Quang cảnh phiên họp, sáng 16-7. Ảnh: CẨM HÀ

Với Luật Chuyển giao công nghệ, phân quyền từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ KH-CN phê duyệt các chương trình quốc gia về phát triển thị trường và đổi mới công nghệ.

Luật Viễn thông cắt giảm điều kiện cấp phép kinh doanh (bỏ điều kiện "không đang trong quá trình giải thể, phá sản"); luật hóa cơ chế chia sẻ hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng, an ninh (bao gồm cả hình thức dùng chung miễn phí); bãi bỏ điều kiện hoạt động với dịch vụ đăng ký tên miền.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân trình dự thảo luật. Ảnh: CẨM HÀ

Với Luật Giao dịch điện tử, bãi bỏ thủ tục gia hạn và thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy.

Đối với Luật Tần số vô tuyến điện, dự thảo bãi bỏ quy định về đào tạo vô tuyến điện viên, chỉ giữ yêu cầu về chứng chỉ; điều chỉnh thời hạn cấp phép băng tần cho doanh nghiệp quốc phòng, an ninh lên tối đa 15 năm (cấp lần đầu 5 năm, gia hạn 10 năm).

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải báo cáo thẩm tra các dự thảo luật. Ảnh: CẨM HÀ

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành sự cần thiết ban hành luật nhưng còn nhiều ý kiến khác nhau về chia sẻ hạ tầng phục vụ quốc phòng, an ninh. “Việc dùng chung hạ tầng, đặc biệt là dùng chung miễn phí, liên quan trực tiếp đến quyền tài sản của doanh nghiệp được Hiến pháp bảo hộ. Do đó, đề nghị không chỉ giao Chính phủ quy định mà cần quy định ngay trong luật các nguyên tắc về bù đắp chi phí, cơ chế hạch toán và xác định cơ quan thẩm quyền quyết định khi các bên không thống nhất”, bà Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Cũng theo người đứng đầu cơ quan thẩm tra, tần số là tài nguyên quốc gia hữu hạn và có giá trị kinh tế lớn, do đó cần làm rõ tiêu chí "tỷ lệ cơ bản" phục vụ quốc phòng, an ninh để tránh việc nới lỏng quản lý, gây méo mó thị trường viễn thông hoặc ảnh hưởng đến cạnh tranh lành mạnh khi doanh nghiệp được cấp trực tiếp, không qua đấu giá.

Nhất trí với sự cần thiết của việc sửa đổi nhằm tháo gỡ vướng mắc thực tiễn, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, đi đôi với việc cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh, Chính phủ cần nghiên cứu bổ sung các biện pháp quản lý phù hợp để đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước không bị buông lỏng.

Đại biểu dự phiên họp thứ 4, sáng 16-7. Ảnh: CẨM HÀ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ ra điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là cơ chế xác định giá khởi điểm đấu giá tần số (4G/5G) quá phức tạp; cần tiêu chuẩn hóa công thức tính giá dựa trên tham chiếu quốc tế và quy mô thị trường thực tế để đảm bảo tính minh bạch, tránh chậm trễ trong cấp phép.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, hướng tới mục tiêu đổi mới quản lý hạ tầng số nên áp dụng cơ chế "quản lý nhẹ" (đăng ký hoặc thông báo dịch vụ) thay vì cấp phép phức tạp cho các dịch vụ mới như trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây...

Tổng kết thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung dự án luật vào chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp không thường lệ tháng 8 tới.

Tin liên quan Dự kiến bãi bỏ 2 thủ tục hành chính, cắt giảm 47 điều kiện kinh doanh trong 4 luật

ANH PHƯƠNG