Nhiều khu vực có nguy cơ thiếu mưa cuối năm

Chiều 15-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia có báo cáo cảnh báo tình hình khí hậu trên cả nước từ tháng 8 đến tháng 1-2027.

Trong báo cáo, trung tâm cho biết, hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục mạnh lên và có khả năng đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm nay. Dưới tác động của El Nino, nhiệt độ trên phạm vi cả nước cao hơn trung bình nhiều năm, trong khi nhiều khu vực đối mặt nguy cơ thiếu mưa, thiếu nước.

Theo cơ quan khí tượng, trạng thái El Nino đang hoạt động với mức độ ngày càng rõ rệt. Trong 3 tháng tới, El Nino tiếp tục mạnh lên với xác suất khoảng 90%, đạt cường độ mạnh đến rất mạnh.

Riêng từ tháng 10 đến tháng 12, xác suất El Nino đạt cường độ rất mạnh lên tới 81%. Từ tháng 11 đến tháng 1-2027, xác suất El Nino duy trì ở mức mạnh đến rất mạnh tăng lên 95%.

Trung tâm cho biết từ tháng 8 đến tháng 1-2027, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-2 độ C hoặc hơn. Từ tháng 10 trở đi, nền nhiệt tại nhiều khu vực cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C và xu thế này kéo dài sang đầu năm 2027.

Trong tháng 8 và tháng 9, nắng nóng tiếp tục diễn ra, tập trung tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung bộ. Số ngày nắng nóng ở Trung bộ có thể nhiều hơn trung bình nhiều năm và cao hơn cùng kỳ năm 2025.

Lượng mưa trong thời gian tới diễn biến không đồng đều giữa các vùng. Tháng 8, khu vực từ đồng bằng Bắc bộ đến Lâm Đồng có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, riêng Thanh Hóa đến Huế có nơi cao hơn 30-60%.

Nhiều nơi có thể thiếu nước cho sản xuất do El Nino. Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Tuy nhiên, từ tháng 9 và rõ nhất trong tháng 10, nhiều khu vực chuyển sang tình trạng thiếu mưa. Khu vực từ Nam Nghệ An đến Đà Nẵng và duyên hải Nam Trung bộ có thể thiếu hụt lượng mưa 20-40% so với trung bình nhiều năm.

Cuối năm 2026 và đầu năm 2027, tình trạng thiếu mưa mở rộng từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam bộ. Riêng tháng 1-2027, Nam bộ sẽ rất ít mưa, tổng lượng mưa phổ biến dưới 10mm, làm gia tăng nguy cơ thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất, nhất là tại Tây Nguyên và Nam bộ.

Trung tâm cũng nhận định số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam từ tháng 8 đến tháng 1-2027 có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Dù vậy, các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh vẫn có thể xảy ra trên phạm vi cả nước; khu vực Trung bộ cần đề phòng các đợt mưa vừa, mưa to vào cuối năm.

Từ tháng 11, không khí lạnh gia tăng về cường độ và tần suất nhưng số ngày rét đậm, rét hại có thể thấp hơn trung bình nhiều năm do nền nhiệt vẫn ở mức cao.

PHÚC VĂN