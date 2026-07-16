TPHCM: Khởi công dự án nhà ở xã hội cho lực lượng Công an nhân dân

Ngày 16-7, dự án nhà ở xã hội (NOXH) dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Tăng Nhơn Phú đã được khởi công, do liên danh Công ty cổ phần An Cư Đức Phú và Công ty TNHH MTV Bạch Đằng đầu tư.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân, tại phường Tăng Nhơn Phú. Ảnh: HD

Dự án NOXH được xây dựng trên khu đất rộng 6.232m2 tại số 7/39, ấp Cây Dầu, phường Tăng Nhơn Phú. Công trình gồm một tòa nhà cao 30 tầng và 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng 61.245m2. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 477 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 1.075 tỉ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 3-2028.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: HD

Phát biểu tại lễ khởi công, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ, việc phát triển nhà ở không chỉ giải quyết nhu cầu an cư mà còn tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến... Trung tướng Đặng Hồng Đức đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và mỹ quan công trình.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: HD

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh thông tin, trong thời gian qua thành phố đã phối hợp Bộ Công an thống nhất 12 vị trí để phát triển nhà ở cho lực lượng công an, với tổng diện tích khoảng 24 ha, số lượng căn hộ dự kiến gần 14.000 căn.

Dự án tại phường Tăng Nhơn Phú là dự án NOXH cho lực lượng Công an nhân dân thứ tư đã được khởi công trong thời gian qua tại TPHCM. Với 8 vị trí khu đất còn lại thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ sớm khởi công dự án. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ sớm ổn định chỗ ở, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của thành phố.

Phối cảnh dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Tăng Nhơn Phú

Đại diện chủ đầu tư dự án cũng cam kết sẽ huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

THANH HIỀN