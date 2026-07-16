Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa với người có công và thân nhân

Sáng 16-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng được thành lập từ tháng 3-1976, với nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, điều trị, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho thương binh, bệnh binh nặng hạng 1/4, tỷ lệ mất sức 81% trở lên, có vết thương đặc biệt về sọ não. Gần 50 năm qua, trung tâm đã tiếp nhận hàng ngàn lượt thương binh, bệnh binh về điều trị, điều dưỡng và phục hồi chức năng.

Hiện trung tâm đang quản lý, điều trị, nuôi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với 103 người có công và thân nhân người có công của 13 tỉnh, thành trên cả nước.

Tại buổi thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ sự xúc động, đồng thời gửi lời thăm hỏi ân cần, tri ân sâu sắc đến các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng nhấn mạnh, thấm nhuần sâu sắc đạo lý, truyền thống tốt đẹp "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, trong suốt 79 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo và chú trọng thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa với người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Trách nhiệm và tình cảm ấy đã kết tinh thành nét đẹp nhân văn sâu sắc, viết tiếp truyền thống nghĩa tình cao đẹp của dân tộc ta với những người đã cống hiến, hy sinh tất cả cho nền hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc ngày hôm nay.

Nhân dịp này, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và những kết quả quan trọng của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào công tác chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Thông tin về chiến dịch tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ, Thủ tướng cho biết, sau hơn 3 tháng triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm" (từ ngày 15-3), cả nước đã quy tập hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu, giám định ADN, nỗ lực để những người đã hy sinh được trở về với gia đình và quê hương. Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách với người có công và gia đình chính sách.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng trân trọng gửi những tình cảm sâu nặng, lòng biết ơn sâu sắc và lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên cả nước.

LÂM NGUYÊN - THANH HOA