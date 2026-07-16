Gia Lai: Bộ đội giúp dân xây nhà tái định cư

Clip: Lễ khởi công xây dựng nhà cho các hộ dân vùng thiên tai xã Ia Hiao. Thực hiện: HỮU PHÚC

Khu tái định cư rộng 15,6ha, được triển khai xây dựng từ đầu năm 2026, quy hoạch bố trí chỗ ở cho 180 hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, ngập úng.

Mỗi hộ dân được bố trí một lô đất rộng 500m², hỗ trợ hơn 113 triệu đồng để xây dựng nhà ở cùng các khoản hỗ trợ khác; đồng thời được bồi thường về đất ở, vật kiến trúc và cây trồng trên đất tại nơi ở cũ nếu đủ điều kiện. Đến nay, chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng cho 68 hộ để xã khởi công xây 68 căn nhà cho các hộ dân.

Bộ đội tham gia xây dựng nhà cho dân. Ảnh: HỮU PHÚC

Lễ khởi công có sự tham gia của cán bộ địa phương, nhân dân và 55 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ Binh 1, thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai).

Sau nghi thức động thổ khởi công xây dựng nhà cho các hộ dân, địa phương ra quân trồng 265 cây bàng tạo cảnh quan cho khu tái định cư.

Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao tặng quà, động viên lực lượng quân đội làm nhiệm vụ. Ảnh: HỮU PHÚC

Ngay sau buổi lễ, cán bộ chiến sĩ Đại đội Bộ Binh 1 cùng lực lượng của xã bắt tay giúp dân đào móng để xây dựng nhà mới.

Bên cạnh giúp dân xây nhà, xã Ia Hiao trồng cây xanh tạo cảnh quan cho khu tái định cư. Ảnh: HỮU PHÚC

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao cho biết, nhiều năm qua, người dân tại nhiều thôn, làng trên địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, ngập úng. Việc đầu tư xây dựng khu tái định cư là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm nơi ở an toàn cho người dân. Dự án hướng tới xây dựng khu tái định cư vùng thiên tai đồng bộ về hạ tầng, khang trang về cảnh quan và an toàn trong sinh sống, tạo nền tảng để người dân yên tâm an cư, phát triển kinh tế lâu dài.

Người dân được giải đáp các quyền lợi khi đến khu tái định cư ở. Ảnh: HỮU PHÚC

Ngoài nguồn hỗ trợ của nhà nước, địa phương đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cử lực lượng hỗ trợ người dân xây dựng nhà nhằm giảm chi phí. Trước mắt, 55 cán bộ, chiến sĩ quân đội thuộc Đại đội Bộ Binh 1 sẽ tham gia hỗ trợ xây dựng đến ngày 31-7.

Các chiến sĩ đào móng xây nhà cho dân. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC