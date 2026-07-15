Xây mới, sửa chữa 45 căn nhà cho con của người nhiễm chất độc hóa học

Mỗi mái ấm được dựng xây là một việc làm thiết thực, góp phần xoa dịu phần nào những mất mát, thiệt thòi do hậu quả chiến tranh để lại, tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống.

Ngày 15-7, UBND xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà ở cho các trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp trao bảng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho ông Nguyễn Văn Phong. Ảnh: T.N

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở không chỉ giúp các gia đình có nơi ở an toàn, ổn định mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với người có công và thân nhân. Mỗi mái ấm được dựng xây là một việc làm thiết thực, góp phần xoa dịu phần nào những mất mát, thiệt thòi do hậu quả chiến tranh để lại, tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông Huỳnh Minh Tuấn đề nghị đơn vị thi công cần phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng những ngôi nhà kiên cố, an toàn, đạt tiêu chuẩn “3 cứng”, để mỗi mái nhà thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho các gia đình; chính quyền địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm hỗ trợ thêm để các hộ dân có điều kiện hoàn thiện ngôi nhà khang trang, bền vững hơn.

Cùng thời điểm này, các địa phương trong tỉnh Đồng Tháp đồng loạt triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 41 đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

* Cùng ngày, tại xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Ban Vận động quỹ Vì người nghèo TP Cần Thơ triển khai hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà. Ảnh: TUẤN QUANG

Ban Vận động quỹ Vì người nghèo TP Cần Thơ triển khai hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà, trong đó 2 căn xây mới, 2 căn sửa chữa cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã An Lạc Thôn.

Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Cần Thơ còn có hỗ trợ thêm 4 hộ. Trong đó, 2 hộ xây mới nhà được hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ; 2 hộ sửa chữa nhà 2 triệu đồng/hộ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai chương trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình; huy động các nguồn lực xã hội để có thêm nhiều căn nhà nghĩa tình được xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố.

NGỌC PHÚC - TUẤN QUANG