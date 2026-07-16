Miền Bắc mưa to diện rộng, cảnh báo lũ trên nhiều sông

Theo cơ quan khí tượng, từ tối nay, 16-7, đến ngày 21-7, trên các sông ở Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Công an tỉnh Lai Châu cảnh báo nguy cơ sạt lở tại khu vực Km76+300 quốc lộ 12, đoạn từ Chăn Nưa về Lai Hà (tỉnh Lai Châu). Nguồn ảnh: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc bộ, đêm 15 đến sáng nay, 16-7, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Một số trạm ghi nhận lượng mưa rất lớn, như Tủa Sín Chải (Lai Châu) 191,6mm, Tủa Thàng (Điện Biên) 160,1mm, Hải Sơn (Quảng Ninh) 156,6mm và Quang Bình (Tuyên Quang) 114,4mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ hôm nay đến ngày 20-7, Bắc bộ tiếp tục có mưa đến mưa to trên diện rộng. Trong đó, các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên mưa to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Đồng thời cảnh báo, từ tối nay đến ngày 21-7, trên các sông ở Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông, suối nhỏ có thể lên mức báo động 2 đến báo động 3. Đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô và thượng lưu sông Thái Bình ở mức báo động 1 đến báo động 2, một số nơi có thể vượt báo động 2.

Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng thấp, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ trong 2-3 ngày tới.

Chiều nay, 16-7, TPHCM khả năng có mưa dông Nhiều nơi trên cả nước sắp bước vào đợt mưa. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, từ sáng đến trưa nay, 16-7, thời tiết Nam bộ thuận lợi cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt. Buổi trưa mây giảm, nắng mạnh hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C. Từ khoảng đầu giờ chiều, mây đối lưu phát triển tại khu vực biên giới phía Tây, trước hết ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Tây Ninh, gây mưa rào và dông cục bộ. Sau đó, vùng mây dông tiếp tục mở rộng sang các địa phương lân cận. Mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện tại Đồng Nai, TPHCM, Tây Ninh và Đồng Tháp. Mưa có xu hướng gia tăng vào khung giờ từ khoảng 15 giờ, có thể gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường trũng thấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Sau khoảng 20 giờ, mưa giảm nhanh, thời tiết dần ổn định. Hình thái thời tiết này còn duy trì trong khoảng 2 ngày tới tại Nam bộ. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, lượng mưa chiều nay tại Nam bộ phổ biến 10-35mm, cục bộ trên 70mm.

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