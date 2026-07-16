Hơn 300ha cây trồng hư hại bất thường, Công an Đồng Tháp vào cuộc điều tra

Ngày 16-7, ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp cho biết, tính đến ngày 15-7, ghi nhận có khoảng 319 ha cây trồng (lúa, cây ăn trái và nhiều loại cây rau màu) của 627 hộ dân ở các xã Long Hưng, Long Định, Tân Phước 3, Châu Thành, Tân Hương và phường Trung An bị cháy lá, vàng đọt, chết. Ước tổng thiệt hại ban đầu là hơn 20 tỷ đồng. Nguyên nhân bước đầu xác định có thể do nông dân sử dụng nguồn nước kênh bị ô nhiễm để tưới.

Cây rau tía tô bị hư đen, héo lá

Clip: Rau màu Đồng Tháp bị hư hại. Thực hiện: NHÓM PHÓNG VIÊN

Hiện tượng rau màu bị vàng lá, cháy lá, héo úa… bắt đầu xuất hiện từ ngày 6-7 và nhanh chóng lan rộng đến hàng trăm hộ dân tại các vùng chuyên canh lúa, rau màu. Các loại rau bị ảnh hưởng nhiều nhất gồm húng cây, tía tô, rau om, quế, rau răm, cải ngọt, rau muống… và cả lục bình và cây thủy cỏ dại ven bờ.

Nông dân xã Long Định lo lắng vụ rau này trắng tay

Theo thống kê, rau màu chịu ảnh hưởng lớn nhất với hơn 227 ha, gần 68,1 ha lúa và 23,6 ha cây ăn trái, cây giống.

Nông dân cắt bỏ những luống rau bị hư hại

Một số nông dân ở xã Long Hưng lo lắng cho biết, hiện nông dân không dám bơm nước, rải phân vì sợ cây chết nhanh hơn. Bà con mong muốn chính quyền, ngành chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân; đồng thời có giải pháp hỗ trợ để nông dân cải tạo, xuống giống vụ mới, ổn định sản xuất.



Nông dân cắt bỏ những luống rau răm bị hư hại

Ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua quá trình rà soát, phân tích, đánh giá, bước đầu xác định 100% diện tích bị ảnh hưởng đều sử dụng nguồn nước tưới lấy trực tiếp từ hệ thống kênh, rạch trong khu vực. Trong khi đó, những diện tích sử dụng nguồn nước từ ao, hồ chứa hoặc các nguồn dự trữ riêng không ghi nhận hiện tượng tương tự. Đây là cơ sở quan trọng để nhận định nguyên nhân ban đầu có liên quan đến nguồn nước được sử dụng để tưới trực tiếp cho rau màu.

Rau màu bị héo đọt, khô lá

Tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 23 vị trí từ ngày 9 đến 12-7, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện nhiều chỉ tiêu vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ nặng với hàm lượng oxy hòa tan thấp, nồng độ Amoni, Nitrit, COD và hàm lượng sắt vượt chuẩn, gây stress và tổn thương nghiêm trọng cho bộ rễ cây trồng.

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo nông dân tạm ngưng bơm nước từ kênh rạch vào ruộng, dừng thu hoạch và tiêu thụ các sản phẩm rau bị ảnh hưởng. Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức trục vớt các cây thủy sinh chết để khơi thông dòng chảy, phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang vận hành hệ thống thủy lợi để làm sạch nguồn nước nội đồng.

Nông dân đang bơm nước từ hệ thống thủy lợi để làm sạch nguồn nước nội đồng

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương hoàn thành việc phân tích mẫu để sớm công bố nguyên nhân chính thức, hướng dẫn người dân các biện pháp kỹ thuật phục hồi sản xuất.

Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp kiểm tra tình hình rau màu bị thiệt hại tại xã Long Định

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng chỉ đạo Công an tỉnh chủ động vào cuộc phối hợp điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các nguồn xả thải vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các cơ quan, ban ngành đang tích cực rà soát quy định pháp luật để khẩn trương tham mưu các phương án hỗ trợ kinh phí phù hợp, giúp bà con nông dân sớm khôi phục sản xuất.

NHÓM PHÓNG VIÊN