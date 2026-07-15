Vùng Cảnh sát biển 3 triệt phá 4 vụ án ma túy, bắt giữ 13 đối tượng

Trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã triệt phá 4 vụ án, chuyên án, bắt giữ 13 đối tượng; đồng thời xử lý nhiều vụ vi phạm trên biển, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và bảo vệ chủ quyền vùng biển được giao quản lý.

Ngày 15-7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và rút kinh nghiệm công tác nghiệp vụ - pháp luật quý 2-2026. Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì hội nghị.

Kiểm tra hàng hóa trên tàu vi phạm

Theo báo cáo, trong đợt cao điểm, đơn vị chủ trì, phối hợp triệt phá 4 vụ án, chuyên án ma túy, bắt giữ 13 đối tượng; trong đó trực tiếp đấu tranh 1 vụ, phối hợp xử lý 3 vụ.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra 47 tàu, xử phạt vi phạm hành chính 26 tàu với số tiền hơn 103 triệu đồng; bắt giữ, tiếp nhận, điều tra, xử lý 7 vụ với 7 phương tiện, xử phạt hơn 2,1 tỷ đồng, đồng thời tịch thu hơn 2.094m³ cát nhiễm mặn. Đơn vị cũng phối hợp lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép khoảng 30.000 lít dầu DO trên biển.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trao tặng quà và tuyên truyền cho ngư dân Thạnh An

Bên cạnh đấu tranh với tội phạm, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền pháp luật cho 2.373 lượt tàu với hơn 9.392 lượt ngư dân, thuyền viên; phối hợp tổ chức 6 đợt tuyên truyền phòng, chống ma túy cho hơn 4.000 lượt người dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trên biển.

Kết luận hội nghị, Đại tá Trần Xuân Lương biểu dương cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng, đặc biệt là lực lượng thực thi pháp luật đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và các lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo được phân công quản lý.

MẠNH THẮNG