TPHCM siết kiểm soát tàu cá né tránh cảng chỉ định

Ngày 24-10, Sở NN-MT TPHCM tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của các cảng cá trên địa bàn. Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở, chủ trì và chỉ đạo nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến kiểm soát tàu cá, chống khai thác IUU.

Theo ông Trịnh Đức Toàn, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá (Sở NN-MT TPHCM), hiện toàn thành phố có 9 cảng cá, trong đó 3 cảng được chỉ định cho tàu cá cập bến để bốc dỡ, sơ chế, bảo quản, chế biến thủy sản và các dịch vụ hậu cần nghề cá.

Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 5.700 lượt tàu cá rời cảng và hơn 4.500 lượt tàu cá cập cảng, với tổng sản lượng thủy sản qua cảng gần 11.660 tấn. 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đều được kiểm tra, giám sát khi ra – vào cảng. Các cảng cũng đã triển khai phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử theo quy định.

Tuy nhiên, báo cáo cho thấy tình hình tàu cá xuất bến tăng, nhập bến giảm đang có chiều hướng rõ rệt. Đáng chú ý, một bộ phận tàu cá có xu hướng né tránh cập cảng chỉ định, di chuyển sang các tỉnh lân cận để cập bến nhằm tránh kiểm tra, giám sát theo quy định.

Thủy sản sau đánh bắt đưa về cảng Incomap (phường Vũng Tàu)

Tại cuộc họp, Ban Quản lý các cảng cá kiến nghị Sở NN-MT chỉ đạo xử phạt các trường hợp tàu cá có chiều dài trên 15m nhưng không cập cảng cá chỉ định, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện cam kết chống khai thác IUU.

Cũng tại đây, đại diện ban quản lý đề xuất xây dựng bộ tiêu chí đánh giá “Tàu cá tuân thủ tốt IUU” nhằm tuyên dương, khuyến khích ngư dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo, bà Phạm Thị Na yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền đến các chủ tàu, thuyền trưởng về nghĩa vụ khai báo trung thực, đầy đủ khi cập – rời cảng. Đồng thời, giao Ban Quản lý các cảng cá lập danh sách các tàu trước đây từng cập cảng nhưng hiện nay né tránh không khai báo, để theo dõi, kiểm tra.

"Tàu cá của TPHCM đang có xu hướng cập cảng tại các tỉnh khác để tránh kiểm tra của địa phương. Tới đây, thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với các tỉnh lân cận để kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng này”, bà Phạm Thị Na nhấn mạnh.

Ngoài ra, bà cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn sớm hoàn thiện đơn giá dịch vụ cho thuê tại cảng để trình Sở Tài chính thẩm định, làm cơ sở cho các cảng triển khai hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ.

THÀNH HUY