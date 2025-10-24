VN-Index giảm điểm sau 3 phiên phục hồi

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 24-10 giảm nhẹ nhưng sắc đỏ chiếm ưu thế.

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng và chứng khoán) bị bán mạnh, giảm khá sâu gây áp lực lên chỉ số. Trong đó, nhiều cổ phiếu giảm trên 2%: VIX giảm 6,5%, SSI giảm 4,%, SHS giảm 3,75%, CTS giảm 2,65%; TCB giảm 3,09%, MBB giảm 3,17, VPB giảm 2,67%, SHB giảm 2,4%, EIB giảm 2,16%... Cổ phiếu TCX (Công ty Chứng khoán TCBS) cũng ghi nhận phiên giảm thứ 3 liên tục sau 4 phiên kể từ khi lên sàn sau IPO, xuống còn 46.950 đồng/cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu công nghiệp cũng quay đầu giảm sau 3 phiên tăng mạnh trước đó: GEX giảm 3,55%, VJC giảm 2,17%, VSC giảm 2,53%, CII giảm 2,91%, GEE giảm 2,31%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản có sự phân hóa nhưng nghiêng về sắc xanh nhiều hơn: DXG tăng 4,24%, CEO tăng 2,67%, VIC tăng 1,86%; DIG, PDR, NVL, KBC, KHG, IDC tăng gần 1%. Ngược lại: NTL giảm 3,36%, VRE giảm 1,52%, HDC giảm 1,96%; TCH, SCR, VHM, TCH giảm gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 3,88 điểm (0,23%) còn 1.683,18 điểm với 190 mã giảm, 117 mã tăng và 64 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,5 điểm (0,19%) lên 267,28 điểm với 64 mã tăng, 82 mã giảm và 54 mã đứng giá. Lực bán tăng kéo thanh khoản tăng mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 29.900 tỷ đồng, tăng 5.300 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 32.500 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng mạnh, gần 1.768 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất cũng thuộc về nhóm tài chính: SSI gần 760 tỷ đồng, MBB gần 147 tỷ đồng và VCI gần 200 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN