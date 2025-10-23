Thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng vượt dự toán gần 22%

Ngày 23-10, Bộ Tài chính thông tin về dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025.

Theo Bộ Tài chính, trong báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2026 của Chính phủ trình Quốc hội, dự toán thu NSNN năm 2025 là gần 1,97 triệu tỷ đồng; trong đó, thực hiện thu NSNN 9 tháng năm 2025 đạt hơn 1,92 triệu tỷ đồng, đạt gần 98% dự toán năm và tăng gần 31% so cùng kỳ năm 2024.

Bộ Tài chính ước thu NSNN cả năm đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 422.000 tỷ đồng (tương đương tăng gần 22% so với dự toán năm và tăng gần 17% so với năm 2024).

Tỷ lệ huy động vào NSNN đạt gần 19% GDP, trong đó riêng thu thuế và phí đạt gần 14% GDP. Ước tính về cơ bản, các lĩnh vực thu NSNN đều đạt và vượt dự toán được giao.

Dự toán chi NSNN năm 2025 là gần 2,6 triệu tỷ đồng; thực hiện chi NSNN 9 tháng ước đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng bằng 63% dự toán, tăng hơn 31% so cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, ước tính cả năm chi NSNN (bao gồm tăng chi cho các đối tượng chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương và tăng chi từ nguồn tăng thu NSNN) đạt gần 3,1 triệu tỷ đồng, tăng gần 482.000 tỷ đồng so với dự toán.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương phân bổ kế hoạch vốn đã được giao nhưng chưa phân bổ chi tiết theo quy định, thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình giải ngân đối với từng dự án, xác định rõ những tồn tại, yếu kém ở từng khâu để kịp thời xử lý các tồn tại về giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư và nguyên vật liệu.

Bên cạnh đó, tiến hành phân loại dự án theo mức độ giải ngân để điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án tốt; tập trung thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; xử lý nhanh các vướng mắc đầu tư công, và ổn định, bố trí cán bộ đủ năng lực để đảm bảo tiến độ giải ngân.

Về dự toán bội chi NSNN năm 2025, Quốc hội quyết định là 471.500 tỷ đồng, bằng 3,8% GDP. Trong đó, bội chi ngân sách Trung ương là hơn 443.000 tỷ đồng; bội chi ngân sách địa phương là hơn 28.000 tỷ đồng. Căn cứ khả năng thu và đánh giá chi NSNN cả năm nêu trên, bội chi NSNN ước thực hiện khoảng 462.000 tỷ đồng, bằng 3,6% GDP, giảm khoảng 9.500 tỷ đồng so dự toán.

Dự kiến đến cuối năm 2025, nợ công quốc gia chiếm khoảng 35 - 36% GDP, nợ Chính phủ khoảng từ 33 - 34% GDP, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu NSNN khoảng 19 - 20%.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 (dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP đạt 10% trở lên; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân khoảng 4,5), Bộ Tài Chính đã xây dựng dự toán NSNN năm 2026.

Cụ thể, dự toán thu NSNN năm 2026 là hơn 2,5 triệu tỷ đồng, tăng gần 29% so với dự toán năm 2025 và tăng gần 6% so với ước thực hiện năm 2025; tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 17% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 13% GDP.

Dự toán tổng chi NSNN năm 2026 là gần 3,2 triệu tỷ đồng, tăng gần 23% so với dự toán năm 2025. Dự toán bội chi NSNN năm 2026 là gần 606.000 tỷ đồng (khoảng 4,2% GDP). Trong đó, bội chi ngân sách Trung ương là hơn 584.000 tỷ đồng và bội chi ngân sách địa phương là hơn 22.000 tỷ đồng.

LƯU THỦY