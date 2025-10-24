TPHCM đã giải ngân hơn 52% vốn đầu tư công, quyết tâm về đích và vượt kế hoạch

UBND TPHCM vừa báo cáo Bộ Tài chính về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Tính đến ngày 17-10, Thành phố đã giải ngân hơn 62.300 tỷ đồng, đạt 52,4% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Thi công trên dự án Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phấn đấu giải ngân 128% vốn đầu tư công được giao

Theo kế hoạch, trong năm 2025, TPHCM được giao hơn 118.900 tỷ đồng vốn đầu tư công. Tuy nhiên, Thành phố đã chủ động giao và phân bổ chi tiết hơn 151.900 tỷ đồng, đạt 128% so với mức vốn được Thủ tướng giao.

Đến nay, gần 25.000 tỷ đồng đã được giải ngân cho các dự án có chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng từ 50 tỷ đồng trở lên; gần 1.700 tỷ đồng cho các dự án do phường, xã làm chủ đầu tư; và hơn 29.100 tỷ đồng cho các dự án do Ban quản lý dự án khu vực làm chủ đầu tư.

TPHCM đặt mục tiêu giải ngân toàn bộ số vốn được giao, tương đương 118.900 tỷ đồng (100%), đồng thời phấn đấu đạt mức giải ngân 128% mức vốn được thủ tướng giao, tương ứng 100% số vốn TPHCM đã triển khai. Để đạt mục tiêu này, Thành phố cần giải ngân thêm gần 57.700 tỷ đồng trong thời gian tới.

Tuyệt đối không để đình trệ vì tổ chức bộ máy

TPHCM xác định công tác giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Thành phố đã thành lập 3 tổ công tác chuyên trách do 3 Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm tổ trưởng. Các tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra thực địa, xử lý kịp thời vướng mắc theo phương châm “quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ”.

Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện rõ cơ chế “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. TPHCM cũng khẳng định tuyệt đối không để đình trệ, gián đoạn công tác do việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy.

Đồng thời, Thành phố tiếp tục rà soát tiến độ từng dự án, linh hoạt điều chuyển khoảng 16.086 tỷ đồng từ các dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, chiếm khoảng 13,5% kế hoạch vốn được giao. Nguồn vốn này sẽ ưu tiên cho các dự án trọng điểm như: Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây (dự kiến giải ngân khoảng 6.475 tỷ đồng); và Dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn quận Bình Tân thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (dự kiến giải ngân khoảng 9.611 tỷ đồng).

UBND TPHCM chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, triển khai thi công 3 ca 4 kíp để đẩy nhanh tiến độ. Các nhà thầu vi phạm sẽ bị công khai và xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, Thành phố sẽ có hình thức tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ và xử lý trách nhiệm người đứng đầu tại các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, chậm trễ trong xử lý thủ tục hành chính.

Liên quan đến dự án Đường Vành đai 3 TPHCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết: đến nay, tiến độ tổng thể đạt khoảng 63%. Để đảm bảo mục tiêu thông xe tuyến chính vào ngày 19-12-2025, các đơn vị thi công đang được yêu cầu tăng tốc thi công cả ban đêm, tổ chức 3 ca 4 kíp, bám sát tiến độ cam kết.

MAI HOA