Giá dầu bật tăng sau lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga

Ngày 23-10, giá dầu thế giới đã tăng hơn 5%, lên mức cao nhất trong 2 tuần, sau khi Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Rosneft và Lukoil liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Chứng khoán toàn cầu cũng ngập trong sắc xanh.

Phố Wall chứng kiến một đợt biến động sau khi Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Rosneft và Lukoil. Ảnh : NDTV

Động thái này đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung toàn cầu, đẩy giá dầu leo thang và tạo cú hích cho cổ phiếu năng lượng.

Cụ thể, dầu thô Mỹ (WTI) tăng 5,6%, chốt phiên ở 61,79 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc tăng 5,43% lên 65,99 USD/thùng - mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ giữa tháng 6. Cơ quan Năng lượng Mỹ cho biết Nga vẫn là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới trong năm 2024, chỉ sau Mỹ, khiến tác động của lệnh trừng phạt càng trở nên đáng kể.

Tác động của lệnh trừng phạt càng trở nên đáng kể tại thị trường chứng khoán New York. Ảnh: POST-GAZETTE.COM

Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt tăng khi nhóm cổ phiếu năng lượng dẫn đầu đà đi lên cùng thời điểm Liên minh châu Âu (EU) thông qua gói trừng phạt thứ 19 với Nga. Lệnh trừng phạt bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, tương tự lệnh trừng phạt của Anh đưa ra từ tuần trước.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 4,4 điểm cơ bản lên 3,995% sau ba phiên giảm liên tiếp, trong khi vàng giao ngay tăng 0,76% lên 4.125 USD/ounce do nhu cầu trú ẩn an toàn.

Giới đầu tư cũng đang chờ báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10, dự kiến công bố ngày 25-10, dù Chính phủ Mỹ vẫn đang trong ngày thứ 23 của đợt đóng cửa một phần. Cục Thống kê Lao động cho biết vẫn sẽ công bố dữ liệu này để phục vụ việc điều chỉnh lương hưu cho năm 2026.

Trong khi đó, đồng USD gần như đi ngang, chỉ số Dollar Index giữ ở 98,925 điểm, phản ánh niềm tin của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục nới lỏng lãi suất nhằm bảo vệ tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Nhà Trắng cùng ngày xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du châu Á tuần tới, sự kiện được kỳ vọng giúp phần nào hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

KHÁNH HƯNG