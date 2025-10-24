Trước ngày 28-10, hoàn thành việc đăng kiểm, cấp giấy an toàn kỹ thuật và giấy phép khai thác cho tàu cá

Ngày 24-10, UBND TPHCM có công văn số 3173/UBND-ĐT gửi Sở NN-MT, Sở Tư pháp và Công an Thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, cấp phép tàu cá theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tàu cá ngư dân xã Long Hải nằm bờ tại khu vực biển Cửa Lấp, xã Long Hải.

Theo đó, để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình đăng kiểm, cấp giấy an toàn kỹ thuật tàu cá, hoàn thành việc cấp giấy phép khai thác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 18 ngày 21-10-2025 của Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản lý tàu cá (đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá) theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, đảm bảo hoàn thành việc cấp giấy phép khai thác trước ngày 28-10-2025.

Tàu cá hành nghề lưới kéo đậu bờ tại khu vực biển Sao Mai, phường Vũng Tàu

Cùng đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Sở NN-MT chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp khẩn trương tham mưu, trình UBND TPHCM ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 12-9-2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Thời gian hoàn thành trước ngày 28-10-2025.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Công an Thành phố chỉ đạo các cơ sở đăng kiểm đẩy nhanh công tác kiểm tra, đăng kiểm đối với số lượng tàu cá chưa được đăng kiểm, cấp giấy an toàn kỹ thuật tàu cá, để làm cơ sở thực hiện hoàn thành cấp giấy phép khai thác theo đúng thời hạn nêu trên.

Được biết, Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 12-9-2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) ban hành quy định tiêu chí đặc thù; quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo kiến nghị của các địa phương ven biển trên địa bàn TPHCM, nhiều trường hợp tàu cá thay máy, hoán đổi máy do vướng quy định trên nên không thể đăng ký, đăng kiểm, cấp phép theo quy định.

THÀNH HUY