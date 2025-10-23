ĐBSCL: Giá trái dừa tươi giảm mạnh

Những ngày cuối tháng 10, thị trường dừa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang chứng kiến sự phân hóa rõ nét khi giá trái dừa khô nguyên liệu tiếp tục duy trì ở mức cao, trong khi trái dừa tươi uống nước giảm sâu.

Giá dừa khô mùa thuận đang được thu mua cao gấp 5 lần so với giá dừa tươi uống nước

Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Định Thủy (xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long), ông Nguyễn Văn Đạt, Giám đốc Hợp tác xã, cho biết giá trái dừa khô nguyên liệu hiện dao động từ 150.000 – 160.000 đồng/chục (12 trái), dù đang trong mùa thuận thu hoạch nhưng vẫn cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024. “Đây là mức giá hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây, giúp bà con có nguồn thu ổn định,” ông Đạt chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Đạt, mỗi tuần hợp tác xã cung ứng khoảng 10.000 trái cho doanh nghiệp chế biến. Hiện dừa khô được các nhà máy trong nước và doanh nghiệp xuất khẩu thu mua mạnh để sản xuất dầu dừa, cơm dừa nạo sấy, than hoạt tính, nhất là phục vụ các đơn hàng cuối năm từ Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu. Giá trái dừa khô neo cao do nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu chế biến và xuất khẩu tăng mạnh; nhiều diện tích dừa từng bị ảnh hưởng bởi hạn mặn và sâu đầu đen nên năng suất giảm đáng kể.

Trái ngược với sự khởi sắc của trái dừa khô, giá trái dừa tươi uống nước tại nhiều địa phương lại rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Ghi nhận tại các xã Đồng Khởi, Phú Túc, Cầu Kè (tỉnh Vĩnh Long), giá dừa xiêm xanh chỉ còn 30.000 – 40.000 đồng/chục, giảm hơn một nửa so với giữa năm, khiến nông dân hầu như không có lãi. Theo các thương lái, giá dừa tươi rớt mạnh do đang vào mùa thu hoạch rộ, sản lượng tăng nhưng thị trường tiêu thụ chậm, đặc biệt trong mùa mưa.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 119.270ha dừa, tương đương 22 triệu cây, trong đó hơn 110.120ha đang cho trái. Các giống chủ lực gồm dừa ta xanh, ta vàng, dừa dâu xanh, dâu vàng chiếm 84% diện tích; dừa lùn chiếm 15%; và dừa sáp đặc sản chiếm 1,14%.

Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu mở rộng diện tích dừa lên 132.000 ha, sản lượng đạt 1,53 triệu tấn/năm, trong đó 40.000 – 50.000 ha được quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung đạt chuẩn VietGAP và hữu cơ, gắn với mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.

Vĩnh Long đang triển khai Đề án phát triển ngành hàng dừa đến năm 2030, định hướng 2050, hỗ trợ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất dừa hữu cơ, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường quốc tế.

TÍN HUY