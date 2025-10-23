Lâm Đồng: 1.143 tàu cá hết hạn giấy phép khai thác

Ngày 23-10, Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp để bàn giải pháp khắc phục các hạn chế trong công tác đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, xóa đăng ký tàu cá và xác minh, xử lý tàu cá mất kết nối giám sát hành trình (VMS) trên địa bàn.

Lâm Đồng hiện là 1 trong 3 ngư trường trọng điểm của cả nước

Theo Chi cục Thủy sản và Biển đảo (Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng), đến ngày 22-10, toàn tỉnh có 7.255/8.398 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên còn hạn giấy phép khai thác thủy sản, đạt 86,4%. Hiện vẫn còn 1.143 tàu hết hạn giấy phép (chiếm 13,6%), tập trung chủ yếu tại các địa phương có hoạt động đánh bắt sôi động như Phan Rí Cửa (19,5%), Phước Hội (17,5%) và La Gi (13,9%).

Về công tác đăng kiểm, toàn tỉnh có 3.212/3.957 tàu cá còn hạn, trong khi 745 tàu đã hết hạn đăng kiểm. Tỷ lệ này cao nhất ở các phường Phước Hội, La Gi và Phan Thiết.

Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp để bàn giải pháp khắc phục các hạn chế trong công tác đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản...



Đáng chú ý, các địa phương đã đề nghị xóa đăng ký 311 tàu cá không còn hoạt động, trong đó có 64 tàu chìm, phá hủy hoặc bỏ bờ, 54 tàu không còn khả năng hoạt động, 171 tàu đã bán ra ngoài địa phương nhưng chưa làm thủ tục và 22 tàu mất liên lạc, không còn tại địa phương.

Về tình trạng mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), toàn tỉnh ghi nhận 787 tàu, gồm 151 tàu trong năm 2025 và 636 tàu năm 2024. Đến nay, đã xác minh và xử lý 133 vụ, trong đó 101 vụ đã bị xử phạt, 21 vụ lập biên bản vi phạm, và 11 vụ xác định không vi phạm. Hiện còn 18 vụ đang được tiếp tục xác minh.

Lâm Đồng hiện là 1 trong 3 ngư trường trọng điểm của cả nước

Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Lâm Đồng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, đẩy nhanh tiến độ cấp phép, đăng kiểm và xử lý vi phạm, quyết tâm không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm IUU, góp phần cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng cho biết, đối với các tàu cá chưa đăng kiểm do vướng mắc kỹ thuật hoặc pháp lý, sở đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản và Biển đảo kịp thời tham mưu, đề xuất phương án tháo gỡ. Mục tiêu là hoàn thành việc đăng kiểm cho toàn bộ tàu cá hết hạn trong tháng 10-2025.

NGUYỄN TIẾN