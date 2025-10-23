UBND TPHCM yêu cầu Sở Xây dựng tập trung công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy, thiết bị thi công và chỉ số giá xây dựng đúng quy định về nội dung, thời điểm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Thực hiện Công điện số 77/CĐ-BXD ngày 17-10-2025 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường kiểm soát cung – cầu và giá vật liệu xây dựng, chiều 23-10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký ban hành thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm bình ổn thị trường vật liệu xây dựng trên địa bàn.

TPHCM tăng cường kiểm soát giá và nguồn cung vật liệu xây dựng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, Sở Xây dựng được giao tập trung công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy – thiết bị thi công và chỉ số giá xây dựng đúng quy định về nội dung, thời điểm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Việc rà soát, phân vùng công bố giá cũng được yêu cầu thực hiện phù hợp với các hướng dẫn mới tại các văn bản của Bộ ban hành trong năm 2025.

Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu lớn, chủ đầu tư và nhà thầu thi công để thu thập, tổng hợp thông tin giá thị trường vật liệu xây dựng, đảm bảo dữ liệu công bố chính xác, kịp thời.

Đồng thời, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an thành phố và các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nguyên nhân biến động giá vật liệu, triển khai giải pháp ổn định thị trường và báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi, tổng hợp.

Song song đó, TPHCM cũng yêu cầu rà soát, đánh giá nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn, bổ sung vào Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng và quy hoạch khoáng sản địa phương, đẩy mạnh cấp phép khai thác vật liệu xây dựng thông thường (như cát, đá, đất san lấp...) nhằm tăng nguồn cung, hạn chế khan hiếm và ngăn chặn tình trạng tăng giá bất hợp lý.

Chỉ đạo này được kỳ vọng sẽ góp phần bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung vật liệu cho các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các công trình hạ tầng trọng điểm của thành phố trong thời gian tới.

QUỐC HÙNG