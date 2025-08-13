TPHCM tận dụng lợi thế các khu vực, phát triển "3 hành lang, 5 trụ cột"

Theo các chuyên gia, TPHCM với không gian mới, tầm nhìn mới, cần phát triển trên tinh thần tận dụng lợi thế các khu vực, đẩy mạnh các hạ tầng chiến lược.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao đổi cùng chuyên gia tại hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sáng 13-8, UBND TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Không gian mới, tầm nhìn mới

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến góp ý dự thảo văn kiện như mục tiêu tăng trưởng GRDP, quy hoạch, hạ tầng chiến lược, nguồn nhân lực chất lượng cao… TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội cho rằng, TPHCM với không gian mới, tầm nhìn mới, do đó cần làm rõ triết lý phát triển của thành phố sắp tới để định hướng cho điều chỉnh quy hoạch hiệu quả.

TS Trần Du Lịch phát biểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đồng tình với nhận định này, TS-KTS Ngô Viết Nam Sơn kiến nghị TPHCM cần có bản quy hoạch phát triển đô thị mới, có tính kết nối cao, với tầm nhìn toàn diện hơn, chứ không phải là ghép cơ học quy hoạch của 3 địa phương cũ. Thông qua quy hoạch này, thành phố đầu tư phát triển hạ tầng đô thị để giải quyết bài toán giãn dân, tránh tập trung vào lõi đô thị cũ. Đó là mô hình đa trung tâm, đa cực.

Theo đó, khu vực trung tâm thành phố là vùng lõi, trung tâm của kinh tế tài chính, đào tạo, cung cấp nhân lực cho thành phố và cả vùng; khu vực Bình Dương (trước đây) phát triển công nghiệp công nghệ cao đóng góp cao hơn cho ngân sách thành phố. Còn khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) sẽ định hướng phát triển kinh tế biển và logistic biển, du lịch biển. Chuyên gia nhận định các khu vực phát triển có mối tương quan liên kết chặt chẽ với nhau, là cơ hội để TPHCM phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

TS-KTS Ngô Viết Nam Sơn phát biểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

TS-KTS Ngô Viết Nam Sơn cũng cho rằng, thành phố cần sự hỗ trợ của Trung ương, quan tâm thu hút được nguồn lực hội tụ để phát triển trục hạ tầng chiến lược đa phương thức. Đó là hệ thống cảng sâu kết nối ra biển, thành chuỗi logistics; cần có đường sắt kết nối các khu công nghiệp ra cảng biển; hệ thống đường bộ kết nối đường Vành đai 4 với các cảng biển; cùng với đó là hệ thống phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD)…

Trong khi đó, TS Vũ Thành Tự Anh, chuyên gia Đại học Fulbright Việt Nam, cho rằng, quy mô kinh tế của TPHCM hiện nay rất lớn và có tính đa dạng cao. Với tiềm năng, thế mạnh của 3 khu vực, cần phải có chiến lược tích hợp, kết nối, lấy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân làm trụ cột.

TS Vũ Thành Tự Anh phát biểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát triển 3 hành lang và 5 trụ cột

Phát biểu tổng kết hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học, tri thức tiêu biểu đã đóng góp những ý kiến mang tính chiến lược, khoa học và thực tiễn. Đây là chất liệu quý để lãnh đạo thành phố tập hợp, bổ sung hoàn thiện văn kiện, triển khai trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, về quan điểm, dự thảo văn kiện bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đảm bảo hàm chứa trí tuệ, mục tiêu, giải pháp, chương trình, dự án cụ thể đảm bảo phát triển nhanh và bền vững. Dự thảo văn kiện cũng đảm bảo ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ, dễ triển khai thực hiện. Trong tuyên truyền, phổ biến, phải trực quan sinh động, ứng dụng công nghệ thông tin để lan tỏa sâu rộng đến toàn dân, toàn hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tổng kết hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điểm lại các ý kiến góp ý của chuyên gia, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tầm nhìn phát triển của TPHCM trở thành siêu đô thị mang tầm quốc tế, hướng đến top 100 thành phố đáng sống trên thế giới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Do đó, sứ mệnh của TPHCM phải tiên phong dẫn dắt, lan tỏa phát triển cho cả nước.

Theo đồng chí, TPHCM sẽ thực hiện lại quy hoạch theo tư duy “1 trung tâm, 3 khu vực, 1 đặc khu”, tối ưu hóa, chia sẻ lợi thế và phối hợp lợi thế so sánh của từng khu vực. Cụ thể, khu vực Bình Dương tập trung công nghiệp công nghệ cao; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển kinh tế biển, logistics quốc tế; khu vực trung tâm TPHCM phát triển công nghệ cao, tài chính, là đô thị lõi.

Chuyên gia phát biểu góp ý. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, quy hoạch TPHCM phải tận dụng được lợi thế các khu vực trên tinh thần phát triển 3 hành lang và 5 trụ cột. Đó là, hành lang Bắc – Nam dọc theo sông Sài Gòn hướng biển; hành lang phía Đông nối khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu - Cần Giờ; hành lang Đông Tây kết nối Đồng Nai – Tây Ninh.

Còn 5 trụ cột gồm: công nghiệp; logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu mậu dịch tự do; Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế, KH-CN, biến vùng lõi TPHCM thành trung tâm đào tạo, chữa bệnh công nghệ cao, chất lượng cao cho trong nước và thế giới.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị tổ biên tập văn kiện nhấn mạnh đến trọng tâm, trọng điểm của từng đột phá chiến lược. Trong đó, về hạ tầng, cùng với đường sắt đô thị, có đường sắt hàng hóa kết nối các khu công nghiệp đến cảng biển để giảm chi phí logistics. Ngoài ra, các tuyến đường vành đai, đường xuyên tâm kết nối khu vực lõi TPHCM với khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu…

Chuyên gia tham dự hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, thành phố đang đứng trước thời cơ vàng để bứt phá. Sự phát triển của thành phố không chỉ vì 14 triệu dân mà còn vì sự hưng thịnh của vùng Đông Nam bộ và cả nước. Đồng chí tin tưởng với sự đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và tinh thần dấn thân vì lợi ích chung, cùng với những đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học, dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ I Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ được hoàn thiện một cách tốt nhất, trở thành kim chỉ nam dẫn lối cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Qua đó, góp phần xây dựng TPHCM phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, nghĩa tình, vươn tầm khu vực và thế giới, xứng đáng là thành phố mang tên Bác.

NGÔ BÌNH