TPHCM: Tăng cường kết nối, vận động nguồn lực phục vụ phát triển

Ngày 22-4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) tổ chức chương trình gặp gỡ giữa các đối tác Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGOs) năm 2026 nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và vận động nguồn lực viện trợ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Chủ tịch HUFO Hà Thanh trao giấy khen cho đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Phát biểu khai mạc, bà Hà Thanh, Chủ tịch HUFO nhấn mạnh, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài là nguồn lực quan trọng, góp phần bổ sung về tài chính, nhân lực và kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ hiệu quả cho công tác an sinh xã hội; đồng thời các hoạt động hợp tác cũng góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Theo báo cáo của HUFO, năm 2025, có 112 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại TPHCM, trong đó 44 tổ chức đến từ châu Mỹ, 38 tổ chức từ châu Âu và 30 tổ chức thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các chương trình, dự án tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Tổng giá trị viện trợ cam kết đạt khoảng 401 tỷ đồng, bao gồm 20 dự án và 12 khoản phi dự án đã được phê duyệt.

Dịp này, HUFO đã trao giấy khen cho đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có đóng góp tích cực trong thời gian qua.

THỤY VŨ