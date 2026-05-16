Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường sắt trong ngày đầu nghị định mới có hiệu lực

Ngày 16-5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, trong ngày đầu tiên Nghị định 81/2026 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt có hiệu lực (15-5-2026), cơ quan chức năng đã phát hiện, xử phạt hơn 100 trường hợp vi phạm.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là vượt đường ngang khi tàu sắp đến. Ảnh: CTV.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là vượt đường ngang khi tàu sắp đến, trong đó có 10 trường hợp cố tình vượt đường ngang khi cần chắn đang hạ, 2 trường hợp vượt đường ngang khi cần chắn đã hạ hoàn toàn. Cơ quan chức năng cũng phát hiện, xử lý 51 trường hợp dừng xe trong phạm vi an toàn giao thông đường sắt.

Công an các địa phương đã tiến hành xử phạt hành chính với tổng tiền 114,25 triệu đồng. Trong đó, có nhiều trường hợp bị xử phạt nguội từ các vi phạm qua video, hình ảnh gửi về. Các địa phương có số lượt vi phạm cao là Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng, TPHCM, Bắc Ninh, Phú Thọ.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm Nghị định 81/2026 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt. Ảnh: CTV.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trước đây, mức xử phạt đối với tài xế ô tô vi phạm từ 4 - 6 triệu đồng và bị tước bằng lái xe tối đa 3 tháng với các lỗi: vượt rào chắn đường ngang khi cần chắn đang hạ, khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, biển báo, vạch kẻ đường hoặc hướng dẫn của nhân viên gác đường sắt… Hiện nay, theo Nghị định 81/2026, người điều khiển xe ô tô bị xử phạt từ 18 - 20 triệu đồng nếu vi phạm các lỗi nêu trên.

Đối với tài xế mô tô và xe máy, hành vi vi phạm trên cũng bị nâng mức phạt tiền, từ tối đa 1 triệu đồng như trước đây lên mức từ 6 - 8 triệu đồng, đồng thời bị tước bằng lái xe từ 1 - 3 tháng. Trường hợp vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, tài xế còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 16-5, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Đội CSGT đường bộ số 15/1 vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.M.H. (51 tuổi, trú TP Đồng Nai) về hành vi điều khiển phương tiện làm hư hỏng thiết bị bảo đảm an toàn giao thông đường sắt. Xe đầu kéo tông gãy cần chắn tự động tại khu vực giao cắt đường sắt trong lúc tàu sắp đến Trước đó, lúc 10 giờ 51 phút ngày 13-5, ông H. điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 51D-337.06 kéo theo sơ mi rơ moóc 50RM-034.53, lưu thông trên tuyến đường vào mỏ đá trên địa bàn xã Công Hải, khi đi qua đường ngang tại Km1379+811, xe đầu kéo đã va quệt làm gãy một cần chắn tự động tại khu vực giao cắt đường sắt trong lúc tàu sắp đến. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại. Làm việc với lực lượng CSGT, tài xế H. thừa nhận hành vi vi phạm, viết tường trình và cam kết khắc phục hậu quả, sửa chữa cần chắn bị hư hỏng...

BÍCH QUYÊN - HIẾU GIANG