Đắk Lắk: Mưa lớn gây sạt lở tuyến đường đang thi công

Sáng 18-5, UBND xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đang khắc phục sạt lở đất, đá tại tuyến đường ĐT650, đoạn Dốc Ván nối thôn Đá Bàn (xã Vân Hòa) với thôn Xuân Nguyên (xã Sơn Hòa) sau trận mưa lớn vào tối 17-5.

Mưa lớn gây sạt lở đất, đá tại tuyến đường ĐT650

Theo thông tin ban đầu, tối 17-5, trên địa bàn xã Vân Hòa xảy ra mưa lớn, làm hàng ngàn khối đất đá từ phía taluy dương đổ xuống tuyến đường ĐT650.

Khu vực sạt lở nằm tại đoạn đang được thi công nâng cấp.

Ngay sau sự cố, các đơn vị đã huy động nhân lực, máy móc khẩn trương khắc phục nhằm sớm đảm bảo việc lưu thông và tiến độ dự án.

Tại hiện trường, lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ xuống mặt đường, nước mưa chảy xiết khiến việc di chuyển qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo an toàn, nhiều phương tiện buộc phải lựa chọn các tuyến đường khác để lưu thông.

Ngoài triển khai các biện pháp khắc phục sạt lở, đơn vị thi công cũng bố trí lực lượng túc trực để cảnh báo, hướng dẫn các phương tiện khi đi qua khu vực.

Dự án đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh tuyến đường ĐT650 có chiều dài khoảng 9km, với tổng mức đầu tư hơn 244 tỷ đồng. Tuyến đường được kỳ vọng góp phần giảm tải cho quốc lộ 19C và quốc lộ 25, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Riêng đoạn Dốc Ván thuộc dự án có chiều dài khoảng 1,6km, địa hình dốc lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mưa lớn kéo dài.

MAI CƯỜNG