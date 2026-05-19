Xe bồn lật trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tạm đóng một phần tuyến

Xe bồn lưu thông trên đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết bất ngờ lao vào lề đường rồi lật nghiêng, khiến một phần tuyến hướng Nam - Bắc phải tạm đóng để xử lý hiện trường.

Rạng sáng 19-5, trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn Km206 qua xã Hàm Thuận Bắc (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ lật xe bồn khiến cơ quan chức năng phải tạm đóng một phần tuyến để xử lý hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, xe đầu kéo kéo theo rơ-mooc bồn chứa lưu thông trên đường cao tốc. Khi đến khu vực cách nút giao quốc lộ 28 khoảng 2km, phương tiện bất ngờ lao vào lề đường rồi lật nghiêng trên hành lang an toàn cao tốc. Vụ việc không gây thương vong về người.

Hiện trường xe bồn bị lật

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) phối hợp đơn vị quản lý đường cao tốc có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, đặt cảnh báo và xử lý vụ việc.

Các phương tiện được điều tiết ra nút giao quốc lộ 28

Do xe bồn có trọng lượng lớn nên việc cẩu kéo gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, đoạn đường qua vị trí xe gặp nạn vẫn còn tạm đóng. Các phương tiện lưu thông theo hướng Nam - Bắc được điều tiết ra quốc lộ 28, sau đó di chuyển xuống quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình.

TIẾN THẮNG

