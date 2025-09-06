Chính trị

Cải cách hành chính

TPHCM tập huấn đổi mới sáng tạo cho cán bộ, công chức cấp xã

SGGPO

Ngày 6-9, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM khai giảng đợt 1 chương trình tập huấn đổi mới sáng tạo khu vực công cho cán bộ, công chức các UBND xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM.

Chương trình tập huấn có chủ đề “Ứng dụng AI trong đổi mới sáng tạo khu vực công”, với sự đồng hành từ Tập đoàn Advanced Micro Devices (AMD), Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Sun Edu.

IMG_4091.jpg
IMG_4090.jpg

Chương trình tập huấn nhằm giúp cán bộ, công chức các UBND xã, phường, đặc khu hiểu các bước tích hợp Generative AI (trí tuệ nhân tạo tạo sinh) vào hoạt động đổi mới sáng tạo khu vực công; giúp các cán bộ, công chức phát triển tư duy sáng tạo, ứng dụng Generative AI để giải quyết vấn đề chuyên môn, tạo sản phẩm hoàn chỉnh (văn bản, hình ảnh, video) phục vụ hoạt động công vụ hàng ngày và thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo trong khu vực công; nhận diện được những rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng trí tuệ nhân tạo, từ đó sử dụng có kiểm soát và hiệu quả.

Trong tháng 9 và 10-2025, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM sẽ tổ chức 4 đợt tập huấn (mỗi đợt gồm 4 buổi) cho hơn 400 cán bộ, công chức các UBND xã, phường, đặc khu; qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn TPHCM.

ÁI CHÂN

Từ khóa

tập huấn ứng dụng AI đổi mới sáng tạo khu vực công công vụ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn