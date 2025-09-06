TPHCM tập huấn đổi mới sáng tạo cho cán bộ, công chức cấp xã

Ngày 6-9, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM khai giảng đợt 1 chương trình tập huấn đổi mới sáng tạo khu vực công cho cán bộ, công chức các UBND xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM.

Chương trình tập huấn có chủ đề “Ứng dụng AI trong đổi mới sáng tạo khu vực công”, với sự đồng hành từ Tập đoàn Advanced Micro Devices (AMD), Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Sun Edu.

Chương trình tập huấn nhằm giúp cán bộ, công chức các UBND xã, phường, đặc khu hiểu các bước tích hợp Generative AI (trí tuệ nhân tạo tạo sinh) vào hoạt động đổi mới sáng tạo khu vực công; giúp các cán bộ, công chức phát triển tư duy sáng tạo, ứng dụng Generative AI để giải quyết vấn đề chuyên môn, tạo sản phẩm hoàn chỉnh (văn bản, hình ảnh, video) phục vụ hoạt động công vụ hàng ngày và thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo trong khu vực công; nhận diện được những rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng trí tuệ nhân tạo, từ đó sử dụng có kiểm soát và hiệu quả.

Trong tháng 9 và 10-2025, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM sẽ tổ chức 4 đợt tập huấn (mỗi đợt gồm 4 buổi) cho hơn 400 cán bộ, công chức các UBND xã, phường, đặc khu; qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn TPHCM.

ÁI CHÂN