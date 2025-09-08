TPHCM: Tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, công chức khối Đảng

Thành ủy TPHCM vừa ban hành văn bản khẩn về việc tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan khối Đảng trên địa bàn TP nhằm nâng cao hiệu quả công tác và bắt kịp xu thế chuyển đổi số.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tiềm năng và định hướng ứng dụng AI trong đổi mới phương thức làm việc; trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng các công cụ AI phổ biến phục vụ tư vấn, tổng hợp thông tin, phân tích văn bản, hỗ trợ xây dựng kế hoạch, dự thảo báo cáo, đề xuất giải pháp...

Cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng sẽ được tập huấn kỹ năng ứng dụng AI trong thực hiện nhiệm vụ

Đồng thời, hội nghị cũng giúp hình thành thái độ đúng đắn, trách nhiệm trong sử dụng AI, đảm bảo an toàn, bảo mật, phù hợp với định hướng chính trị, pháp lý và yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Trung ương, diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 9 -9 đến ngày 12-9).

Tại điểm cầu TPHCM (Hội trường TP, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa), Thường trực Thành ủy chủ trì, với sự tham dự của Thành ủy viên, lãnh đạo, cán bộ công chức các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy.

Tại các điểm cầu cơ sở, Thường trực cấp ủy các cơ quan, đơn vị chủ trì. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các đảng ủy phường, xã, đơn vị sự nghiệp; các sở, ban, ngành...

Dự kiến, hội nghị sẽ giới thiệu các công cụ AI phổ biến, trong đó có thực hành sử dụng ChatGPT để phục vụ công tác nghiên cứu, tổng hợp, phân tích tài liệu, xây dựng, kế hoạch, báo cáo... Bên cạnh đó, sẽ có các phiên thảo luận chuyên đề về tình huống vi phạm bảo mật, sai lệch thông tin và nguyên tắc sử dụng AI đúng định hướng chính trị, an toàn và hiệu quả.

THU HƯỜNG