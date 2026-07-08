Khoa học công nghệ

Bộ KH-CN và WEF thúc đẩy hợp tác về AI, công nghệ bán dẫn

SGGPO

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân đề nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới kết nối mạng lưới chuyên gia hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái AI, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng hành cùng Việt Nam trong Năm APEC 2027.

Ngày 8-7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân tiếp, làm việc với ông Maroun Kairouz, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vũ Hải Quân khẳng định, Việt Nam ưu tiên phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ bán dẫn, xem đây là các mũi nhọn tăng trưởng.

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﻿Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân và ông Maroun Kairouz trao đổi quà lưu niệm tại buổi tiếp. Ảnh: MST

Chia sẻ về bức tranh phát triển của Việt Nam hiện nay, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nêu 3 thách thức, đồng thời cũng là cơ hội lớn, gồm: thu hút nhân tài, dữ liệu liên thông và tối ưu hóa hạ tầng phần cứng (GPU).

Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề xuất WEF tăng cường hợp tác trong các nội dung: kết nối mạng lưới chuyên gia để hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái AI; nâng cao năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; đồng hành cùng Việt Nam tổ chức thành công các sự kiện của Năm APEC 2027.

Đánh giá cao tầm nhìn dài hạn và chiến lược công nghệ của Việt Nam, ông Maroun Kairouz nhận định, Việt Nam có cơ hội lớn lọt vào nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới nhờ lợi thế nhạy bén về công nghệ.

Ông Maroun Kairouz cho biết, WEF mong muốn hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy ứng dụng AI trong khu vực công nghiệp.

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Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân, ông Maroun Kairouz cùng các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MSTT

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất sớm hoàn thiện Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa WEF và Chính phủ Việt Nam. Đây được xem là khung điều phối quan trọng nhằm hiện thực hóa các cam kết hợp tác, tạo đòn bẩy đưa kinh tế số Việt Nam bứt phá trong giai đoạn tới.

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Vũ Hải Quân Diễn đàn Kinh tế Thế giới Bộ KH-CN APEC 2027 Quà lưu niệm Bán dẫn Biên bản ghi nhớ

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