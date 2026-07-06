Bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển KHCN, ĐMST, chuyển đổi số và Đề án 06 cho Công an TPHCM

Chiều 6-7, UBND TPHCM tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển KHCN, ĐMST, chuyển đổi số và Đề án 06 giữa Sở KH-CN TP cho Công an TPHCM.

Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết bàn giao giữa 2 cơ quan. QUANG HUY

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì. Cùng dự có Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM và Giám đốc Sở KH-CN TP Lê Văn Thăng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ. QUANG HUY

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở KH-CN TP Võ Minh Thành cho biết, thực hiện Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 3-6-2026 của UBND TPHCM kiện toàn Ban Chỉ đạo của UBND TP về phát triển KHCN, ĐMST, chuyển đổi số và Đề án 06, sở bàn giao toàn bộ nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, bao gồm: công tác tham mưu, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo; toàn bộ hồ sơ tham mưu, hồ sơ chỉ đạo điều hành, các chương trình công tác, kế hoạch, thông báo kết luận, báo cáo định kỳ và đột xuất, hồ sơ các cuộc họp và các hoạt động của Ban Chỉ đạo; bàn giao hệ thống dữ liệu và công cụ theo dõi, bao gồm hệ thống theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ, cơ sở dữ liệu, tài khoản quản trị, hướng dẫn vận hành và danh mục đầu mối cập nhật dữ liệu của các sở ban ngành và địa phương; bàn giao toàn bộ bộ số liệu theo dõi, báo cáo chuyên đề, hồ sơ phục vụ sơ kết, tổng kết và các tài liệu liên quan, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và liên tục cho Công an TPHCM.

Phó Giám đốc Sở KH-CN TP Võ Minh Thành báo cáo tại buổi lễ. QUANG HUY

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm và các kết quả mang tính chiến lược mà Sở KH-CN TP đã tạo dựng trong thời gian qua. Đây là nền tảng, bước đệm quan trọng để Công an TP tiếp tục kế thừa và phát triển. Ngay sau buổi lễ Đảng uỷ, Ban Giám đốc và toàn thể lực lượng công an TPHCM sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Chỉ đạo phân công bộ phận chuyên trách tham mưu, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ, tài liệu tiếp nhận từ Sở KH-CN TP; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm bảo đảm công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo xuyên suốt, hiệu quả ngay từ ngày đầu tiên. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện của đơn vị; chủ động nhận diện các “điểm nghẽn”, nút thắt để tham mưu UBND TP các giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP phát biểu tại buổi lễ. QUANG HUY

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường biểu dương những nỗ lực, trách nhiệm của Sở KH-CN TP với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trong thời gian vừa qua, đồng thời đánh giá việc chuyển giao Cơ quan Thường trực của Sở KH-CN TP qua Công an TP không phải là chuyển giao trách nhiệm, mà là chuyển giao đầu mối tổ chức thực hiện. Mục tiêu của thành phố không thay đổi, yêu cầu còn cao hơn, tiến độ phải nhanh hơn, chất lượng phải thực chất hơn và kết quả phải đo lường được.

Đồng chí đề nghị Công an TP tập trung triển khai hiệu quả kế hoạch hành động trong 100 ngày đầu sau khi tiếp nhận nhiệm vụ Cơ quan Thường trực; khẩn trương rà soát toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu, cơ sở dữ liệu, hệ thống theo dõi; hoàn thiện quy chế phối hợp, bảo đảm Ban Chỉ đạo hoạt động thông suốt, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét ngay trong giai đoạn đầu thực hiện.

QUANG HUY