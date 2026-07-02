Tây Ninh sẽ đào tạo 80 phi công drone đầu tiên trong năm 2026

Năm 2026, tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu đào tạo 80 phi công drone đầu tiên. Từ năm 2028, công suất đào tạo duy trì trên 1.000 phi công mỗi năm, tạo nguồn nhân lực hệ sinh thái thiết bị bay không người lái, phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp.

Lãnh đạo Đại học Quốc gia TPHCM, tỉnh Tây Ninh và Công ty CP Real-Time Robotics tại lễ ký kết hợp tác xây dựng hệ sinh thái UAV

Ngày 2-7, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội thảo khoa học tham vấn ý kiến các bộ, ngành về chiến lược phát triển hệ sinh thái thiết bị bay không người lái (UAV) giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo định hướng, Tây Ninh sẽ phát triển hệ sinh thái UAV với 4 trụ cột gồm: thử nghiệm, đào tạo và sát hạch; sản xuất, lắp ráp và công nghiệp phụ trợ; nghiên cứu, phát triển và ứng dụng; thể thao, sự kiện, triển lãm và truyền thông công nghệ. Tỉnh cũng hướng đến xây dựng hành lang bay thử nghiệm đạt chuẩn và hệ thống quản lý giao thông UAV.

Tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu đào tạo 80 phi công drone đầu tiên trong năm 2026. Đến năm 2027, quy mô đào tạo dự kiến đạt 1.000 phi công hạng A và 3.200 phi công hạng B. Từ năm 2028, công suất đào tạo sẽ duy trì trên 1.000 phi công mỗi năm, tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp.

Tại hội thảo, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam; các doanh nghiệp công nghệ đã thảo luận, góp ý dự thảo Đề án cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) đối với hoạt động đào tạo điều khiển UAV trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; cơ chế, chính sách ưu đãi thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số; giải pháp xây dựng Hệ thống quản lý giao thông thiết bị bay không người lái (Unmanned Traffic Management – UTM) và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát phục vụ phát triển hệ sinh thái UAV.

QUANG VINH