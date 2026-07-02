TPHCM lần đầu thử nghiệm có kiểm soát xe tự hành cấp độ 4

TPHCM chính thức đưa xe tự hành cấp độ 4 vào vận hành thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC).

Đây là lần đầu thành phố triển khai mô hình thử nghiệm phương tiện tự hành trong điều kiện thực tế, tạo cơ sở đánh giá công nghệ và hoàn thiện cơ chế quản lý trước khi xem xét mở rộng ứng dụng.

Xe tự hành cấp độ 4 vào vận hành thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC). Ảnh: C4IR cung cấp

Ngày 2-7, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (HCMC C4IR), Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) và Công ty TNHH Tập đoàn 365 Group công bố triển khai thử nghiệm có kiểm soát công nghệ xe tự hành trong khuôn viên QTSC.

Dự án là kết quả phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đơn vị công nghệ nhằm hiện thực hóa cơ chế thử nghiệm (sandbox) đối với các giải pháp công nghệ mới trên địa bàn thành phố.

Xe tự hành cấp độ 4 vào vận hành thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC). Ảnh C4IR cung cấp

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR, cho biết xe tự hành sẽ được vận hành thử nghiệm trong 3 tháng, từ tháng 7 đến hết tháng 9-2026. Dự án do doanh nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH Tập đoàn 365 Group phát triển, ứng dụng công nghệ xe tự hành cấp độ 4 (SAE Level 4), được thử nghiệm trong điều kiện hạ tầng và môi trường vận hành thực tế của TPHCM.

Không chỉ thử nghiệm phương tiện, dự án còn tích hợp đầy đủ hệ sinh thái vận hành gồm trung tâm điều hành, hệ thống giám sát từ xa, nền tảng thu thập và phân tích dữ liệu, cơ chế quản lý an toàn và quy trình đánh giá phục vụ cơ quan quản lý nhà nước. Toàn bộ xe chỉ hoạt động trong khuôn viên QTSC, được giám sát nhiều lớp và có thể điều khiển từ xa để bảo đảm an toàn trong suốt thời gian thử nghiệm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố triển khai dự án sandbox có kiểm soát xe tự hành tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung. Ảnh: C4IR cung cấp

Theo HCMC C4IR, kết quả thử nghiệm sẽ giúp đánh giá khả năng vận hành, độ an toàn và khả năng thích ứng của xe tự hành với hạ tầng giao thông thực tế; đồng thời tạo cơ sở hoàn thiện công nghệ, thúc đẩy thương mại hóa hệ sinh thái xe tự hành "Make in Vietnam" và cung cấp dữ liệu thực tiễn để cơ quan quản lý nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Ông Lê Trường Duy cho biết, dự án được triển khai theo mô hình hợp tác công - tư. Việc thử nghiệm xe tự hành là bước tiến trong phát triển giao thông thông minh, đồng thời góp phần xây dựng môi trường thử nghiệm cho đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư công nghệ cao và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ số thế hệ mới tại TPHCM.

Tin liên quan TPHCM đặt ba đơn hàng lớn cho Khu công viên phần mềm Quang Trung

MINH XUÂN