TPHCM thí điểm “Sàn giao dịch thịt heo”

TPHCM có đầy đủ điều kiện để triển khai thí điểm, với thị trường tiêu thụ thịt heo lớn nhất cả nước, đạt trên 25.000 tỷ đồng/năm.

Sở Công thương TPHCM vừa báo cáo UBND TPHCM kết quả nghiên cứu xây dựng Sàn giao dịch thịt heo và đề xuất phương án thí điểm tổ chức giao dịch thịt heo qua sàn.

Theo đó, từ năm 2019 đến nay, Sở Công thương đã phối hợp các sở, ngành, doanh nghiệp và Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) nghiên cứu mô hình giao dịch thịt heo. Mục tiêu là hình thành phương thức giao dịch có truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm quyền lợi cho cả người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng.

Kết quả khảo sát và lấy ý kiến chuyên gia cho thấy việc xây dựng Sàn giao dịch thịt heo là cần thiết để khắc phục những hạn chế trong chuỗi cung ứng hiện nay như chi phí lưu thông cao, thiếu minh bạch về giá, khó kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

Thịt heo bán tại chợ đầu mối Hóc Môn

Khi hình thành, sàn giao dịch sẽ giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng, giảm chi phí trung gian, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời góp phần bình ổn thị trường, hạn chế đầu cơ, thao túng giá…

Báo cáo cũng cho thấy, TPHCM có đầy đủ điều kiện để triển khai thí điểm, với thị trường tiêu thụ thịt heo lớn nhất cả nước, đạt trên 25.000 tỷ đồng/năm, cùng 2 chợ đầu mối hoạt động ổn định và 5 nhà máy giết mổ công nghiệp đang vận hành.

Bên cạnh đó, TPHCM đã triển khai thành công truy xuất nguồn gốc, nhiều doanh nghiệp lớn tham gia bình ổn thị trường và cơ chế đặc thù về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, tạo nền tảng thuận lợi để vận hành sàn giao dịch hiệu quả.

Người dân chọn mua thịt heo trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây, TPHCM

Mô hình sẽ được xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phần mềm giao dịch trong năm 2025, thí điểm giao dịch thịt heo qua sàn từ ngày 1-12-2025 và đánh giá, báo cáo kết quả trình UBND TPHCM trước ngày 31-3-2026.

Song song đó, các sở, ngành như Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, An toàn thực phẩm… sẽ phối hợp chặt chẽ trong kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và xử lý vi phạm.

THI HỒNG