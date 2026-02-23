Đảm bảo điện phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM

Ngày 23-2, người lao động Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã trở lại làm việc sau những ngày nghỉ tết.

Trong ngày làm việc đầu tiên, ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã đi thăm và chúc tết cán bộ nhân viên Trung tâm Điều độ hệ thống điện TPHCM. Đây là đơn vị đã trực chiến 3 ca, 4 kíp xuyên suốt trong những ngày tết vừa qua.

Trong những ngày tết, EVNHCMC đã nỗ lực đảm bảo việc cung cấp đầy đủ điện cho các điểm lễ hội, sinh hoạt vui đón tết của người dân TPHCM.

Tổng Giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh thăm, động viên kíp trực sáng 23-2

Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện TPHCM Phạm Ngọc Minh cho biết, dù địa bàn rộng sau sáp nhập, đơn vị đã kịp thời bổ sung nhân lực, vật tư cùng sự phối hợp bài bản nên công tác vận hành, cung cấp lưới điện phục vụ các ngày tết cho người dân diễn ra ổn định, an toàn.

Ông Nguyễn Hữu Khánh trong buổi làm việc ngày 23-2

Còn tại Công ty Điện lực Chợ Lớn (EVNHCMC), không khí ngày làm việc đầu năm đã khẩn trương. Người lao động công ty có mặt đầy đủ ở các bộ phận để đón tiếp, xử lý hồ sơ, giải quyết các thắc mắc của khách hàng.

Bà Lưu Muối được nhân viên Công ty Điện lực Chợ Lớn tư vấn tận tình trong ngày làm việc đầu tiên

Bà Lưu Muối (phường Chánh Hưng, TPHCM) đến làm các thủ tục xin định mức điện các phòng cho thuê trọ của gia đình. Các thắc mắc của bà Muối được nhân viên Điện lực Chợ Lớn giải đáp, hướng dẫn thủ tục nhanh chóng và đầy đủ. Chỉ chưa đầy 15 phút, bà Muối ra về và bày tỏ rất hài lòng.

Nhân viên Công ty Điện lực Chợ Lớn trong ca trực

Đơn vị cũng chuẩn bị sẵn sàng cho các kỳ lễ hội sắp tới. Đặc biệt, tập trung đảm bảo điện phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

THÁI PHƯƠNG